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السبت 22 يوليو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

الزمالك يقرر رحيل محمود شبانة الموسم المقبل

الزمالك
الزمالك

كشف مصدر داخل نادي الزمالك، عن قرار نهائي من جانب الإدارة برحيل أحد اللاعبين الموجودين بين صفوف الفريق في الوقت الحالي.

وأكد المصدر أن إدارة الزمالك قررت بشكل نهائي رحيل محمود شبانة في الموسم المقبل وعدم استمراره مع الفريق.

وجاء قرار رحيل شبانة بناء على طلب الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو، المدير الفني للفريق الذي أوصى برحيله لعدم القناعة به.

ويرى أوسوريو أن شبانة صعب الاعتماد عليه واللاعب لا يقدم مستوى جيدًا في التدريبات، وهو ما أثار غضب اللاعب ودفعه لطلب رحيل المدافع بشكل نهائي.

وعاد شبانة إلى صفوف الزمالك من الإعارة في يناير الماضي بعدما قدم مستوى مميزًا مع سموحة، لكن النقص العددي للزمالك، وعدم إتمام الصفقات دفع الإدارة لإعادة شبانة لتدعيم خط الدفاع، لكنه لم يشارك سوى في دقائق معدودة منذ عودته إلى الفريق.

ويستعد الزمالك للمشاركة في البطولة العربية، حيث ستغادر البعثة غدًا الأحد إلى السعودية.

الزمالك نادي الزمالك محمود شبانة خوان أوسوريو

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