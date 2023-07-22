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السبت 22 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

تفاصيل تحركات الزمالك الأخيرة لحسم صفقة محمود حمادة

محمود حمادة
محمود حمادة

كشف مصدر داخل نادي الزمالك عن آخر التحركات فيما يتعلق بالصفقات الجديدة لتدعيم صفوف الفريق في الموسم المقبل.

وأكد المصدر أن الصفقة الأقرب للزمالك حتى الآن هو محمود حمادة لاعب وسط فريق فاركو بعد الحصول على توقيعه والاتفاق معه على كل تفاصيل الصفقة.

وقال المصدر إن فاركو طلب الحصول على 40 مليون جنيه في بادئ الأمر لكن إدارة الزمالك ضغطت بقوة لتخفيض المطالب المادية وعرضوا 20 مليون جنيه مع إمكانية استعارة فاركو لأي من الراحلين عن الفريق سواء عبدالله جمعة أو محمد عبدالغني أو عمرو السيسي.

ويسابق مسئولو الزمالك الزمن لمحاولة حسم الصفقة في الساعات الجارية، وضم اللاعب إلى الفريق في البطولة العربية بسبب النقص الذي يعانيه الزمالك في مركز خط الوسط.

وأوصى الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو المدير الفني للزمالك بضم لاعب وسط في ميركاتو الصيف وحددها لتكون أول طلباته في الميركاتو.

الزمالك نادي الزمالك للزمالك محمود حمادة فاركو

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