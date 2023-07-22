"الصحة" تحذر: 8 أشياء شخصية تجنب مشاركتها مع الآخرين في الصيف

تستمر الهيئة العامة للأرصاد الجوية في تحذيراتها للمواطنين في جميع أنحاء الجمهورية بسبب الارتفاع الشديد في درجات الحرارة وارتفاع نسبة الرطوبة في الأجواء، بسبب القبة الحرارية التي تسيطر على البلاد حتى نهاية هذا الشهر.

وبنفس الأسباب حذرت وزارة الصحة والسكان على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الإجتماعي فيس بوك من مشاركة الأغراض الشخصية مع الآخرين بسبب سهولة إنتقال العدوى عن طريق العرق وازدياد خطر الإصابة بالأمراض البكتيرية والفيروسية أضعافًا مضاعفة خلال هذا الوقت من العام.

وقالت إنه مثلما تنتشر بعض أنواع العدوى عن طريق العطس أو السعال، يمكن أن تنتقل العديد من العدوى أثناء استخدام العناصر الشخصية مع الآخرين عن طريق اللمس والعرق.

ونصحت بعدم مشاركة مستلزمات الحمام أو الأغراض الشخصية الخاصة حتى مع أفراد الأسرة لمنع الإصابة بعدوى مثل الإشريكية القولونية أو السالمونيلا أو بكتيريا الشيغيلا أو الفيروسات مثل نوروفيروس وفيروس الروتا والمكورات العنقودية ، ولا حتى الصابون.

وحسب موقع CDC البريطاني فقد أعطى قائمة بالعناصر الشخصية التي يجب ألا تشاركها مع أي شخص من أجل حياة صحية وخالية من الأمراض .

العناصر الشخصية التي يجب ألا تشاركها مع الآخرين:

المناديل:

يجب الا تشارك ابدا المناديل مع الأشخاص الآخرين. فيمكن لهذه المناديل أن تمهد الطريق للبكتيريا، إنها لفكرة جيدة أن تتجنب القيام بذلك.

المناشف:

إذا كنت تشارك المنشفة الخاصة بك مع أي شخص ، فأنت تفعل كل شيء بشكل خاطئ، من المعروف أنه عندما يستخدم المرء المنشفة تصبح رطبة ودافئة حيث يتم تعليقها في الغرف أو الحمام حتى تجف، لذلك عندما يتم استخدامه من قبل شخص آخر ، يمكن أن يسبب العدوى.

الصابون:

ستصدم عندما تعرف أن البكتيريا الموجودة على الجلد تميل إلى الانتقال إلى الصابون، لذلك تجنب استخدام الصابون الموجود في الأماكن العامة أو الذي يستخدمه الآخرون حتى في المنزل.

اللوفة:

يجب الابتعاد أيضًا عن إسفنجات الاستحمام أو اللوفة التي يستخدمها الآخرون، لأنها تظل رطبة وتنمو الجراثيم داخل أليافها، ويجب بالأساس تغييرها كل اسبوع بالأكثر.

فرشاة الأسنان:

فرشاة الأسنان المستخدمة تحمل البكتيريا ، بما في ذلك الإشريكية القولونية والمكورات العنقودية، أولئك الذين يستخدمون فرش أسنان بعضهم البعض لديهم فرص أكبر للإصابة بالعدوى التي تؤدي إلى مشاكل مثل تسوس الأسنان، علاوة على ذلك ، يمكن أن تسبب الجراثيم الموجودة على الشعيرات التهابات الحلق.

المشط وفرش الشعر:

إذا كنت تعاني من مجموعة من مشاكل الشعر مثل قشرة الرأس أو تساقط الشعر أو القمل، فكن حذرًا أثناء مشاركة المشط مع الآخرين أو استخدام مشط شخص آخر، يمكن أن يؤدي القيام بذلك إلى التهابات فروة الرأس والجرب.

الشبشب :

يستخدم في الحمام ويمكن أن يكون أيضًا طريقًا لنشر العدوى، إذا ظلت الأحذية رطبة واستخدمها الآخرون ، فمن الممكن أن تصاب بالعدوى الفطرية مثل قدم الرياضي والثآليل من خلال مشاركتها.

مرطب الشفاه:

يمكن أن تنتقل البكتيريا إلى أغشية الشفاه والفم، ويمكن الإصابة بالهربس الفموي عن طريق مشاركة مرطب الشفاه مع الآخرين.