متحف مطار القاهرة الدولى بمبنى الركاب 3 يحتفل ببدء العام الهجرى الجديد

نظم متحف مطار القاهرة الدولي بمبنى الركاب 3 معرضًا مؤقتًا تحت عنوان "المشكاة فكر وحضارة"، والذي من المقرر أن يستمر لمدة شهر، وذلك بمناسبة الفعاليات والأنشطة التي ينظمها قطاع المتاحف المصرية بالمجلس الأعلى للآثار احتفالًا بالعام الهجري الجديد.

وأوضحت وفاء حمدي، مدير عام المتحف، أن المعرض يسلط الضوء على تاريخ المشكاوات الإسلامية في مصر، حيث يقدم مجموعة من البوسترات عن تاريخ المشكاة وفن زخارفها والعصر الذهبي لها، وذلك باللغتين العربية والإنجليزية.

وأضافت أن المتحف ينظم أيضًا ورشة عمل للأطفال من زوار المتحف لتدريبهم على فن وطرق صنع المشكاة باستخدام مواد صديقة للبيئة، كما يقدم مجموعة من الهدايا التذكارية للزوار احتفالًا بالعام الهجري الجديد.

ويذكر أنه تم افتتاح مُتْحَف مطار القاهرة الدولي بصالة 3 في عام ٢٠٢١م، ليكون بمثابة البوابة الأولى المؤدية إلى تاريخ مِصر العريق، بل والنافذة المطلة على آثارها الشاخصة وحضارتها الشامخة.

ويعرض المُتْحَف حاليًا مجموعة من أبرز القِطَع الأثرية التي يستطيع من خلالها الزائر أن يحيا في عبق تاريخ مِصر الخالد في مختلف عصوره المتتابعة. تلك القِطَع التي تُمَثِّل مرآة لحضارات وفنون مِصر المختلفة بدايةً من العصر الفرعوني مرورًا بالعصرين اليوناني والروماني فضلًا عن الفن القبطي نهايةً بالعصر الإسلامي والحديث.

