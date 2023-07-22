رسميًا.. بروسيا دروتموند يجدد عقد إيمري تشان حتى 2026

أعلن بروسيا دورتموند الألماني لكرة القدم، اليوم السبت، تمديد تعاقده مع لاعب خط الوسط إيمري تشان حتى عام 2026.

وكان عقد تشان السابق مع دورتموند ينتهي العام المقبل. وانتقل تشان إلى دورتموند قادما من يوفنتوس في عام 2020 مقابل 25 مليون يورو.

✍️ Der #BVB und Emre Can gehen gemeinsam in die sportliche Zukunft. Der Mittelfeldspieler hat seinen Vertrag vorzeitig um zwei weitere Jahre bis zum 30. Juni 2026 verlängert. 🤝



▶️ https://t.co/EHoT5xzk0i — Borussia Dortmund (@BVB) July 22, 2023

وفي الموسم الماضي، أصبح تشان أقوى لاعب دفاعي تحت قيادة المدير الفني إدين ترزيتش.

وقال المدير الرياضي، سيبستيان كيل:"تطور إيمري ليصبح اللاعب البارز الذي كنا دائما نراه بداخله. نقدر طمعه، وقوته، ورغبته المطلقة في الفوز، ليس فقط في بروسيا دورتموند، ولكن أيضا مع المنتخب الوطني".

وأضاف تشان :" اشعر براحة كبيرة هنا في دورتموند. على مدار الأشهر القليلة الماضية، أظهرت بما لا يدع مجالا للشك ما اتوقعه من نفسي، وما توقعته الجماهير مني. تتناسب طريقة لعبي مع طريقة لعب الفريق. لهذا السبب أرغب في البقاء هنا، وأن أتدرب بقوة وأن أساعد الفريق في تحقيق أهدافه".