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السبت 22 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

إصابة 4 فى حادث تصادم سيارتين بالفيوم

حادث تصادم سيارتين
حادث تصادم سيارتين

وقع حادث تصادم بين سيارتين على طريق القاهرة أسيوط الصحراوي الغربي في نطاق محافظة الفيوم، أسفر عن إصابة 4، وتم نقل المصابين لمستشفى الفيوم العام، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.

البداية بتلقي شرطة النجدة بمحافظة الفيوم بلاغًا بوقوع حادث تصادم بين سيارة ملاكي وأخرى ربع نقل بطريق القاهرة أسيوط الصحراوى الغربي في نطاق محافظة الفيوم، وعلى الفور انتقلت قوة من الشرطة وسيارات الإسعاف إلى مكان الحادث، وتبين إصابة 4 مواطنين.

وتم نقل المصابين لمستشفى الفيوم العام، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.

حادث تصادم سيارتين القاهرة أسيوط الصحراوي محافظة الفيوم مستشفى الفيوم شرطة النجدة

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