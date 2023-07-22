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السبت 22 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

المشدد 5 سنوات لعامل أحدث عاهة مستديمة لشخص فى سوهاج

حبس
حبس

عاقبت محكمة جنايات سوهاج، اليوم السبت، عاملا بالسجن المشدد 5 سنوات، لاتهامه بإحداث عاهة مستديمة للمجنى عليه "ع.ع.ا" بدائرة مركز البلينا.

صدر الحكم برئاسة المستشار عبدالفتاح الصغير، وعضوية المستشارين محمود محمد عبدالحليم وسامر ذوالفقار، بأمانة سر محمد فاروق هاشم.

تعود أحداث الواقعة عندما تلقى رئيس مباحث مركز البلينا بلاغا من المجنى عليه، بقيام المتهم بالتعدى عليه بالضرب وإحداث عاهة مستديمة له بسبب خلافات بينهما، وكشفت التحريات صحة أقوال المجنى عليه، حيث قام خلالها المتهم بالتعدى عليه بالضرب محدثا إصابته التى تسببت له في عاهة مستديمة، وبعد تقنين الإجراءات وإجراء التحريات تم القبض على المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وتمت إحالة القضية إلى محكمة الجنايات التى أصدرت حكمها المتقدم.

محكمة جنايات سوهاج السجن المشدد 5 سنوات عاهة مستديمة مركز البلينا المستشار عبد الفتاح الصغير

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