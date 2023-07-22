السجن المشدد 15 سنة للمتهم بقتل ابنة زوجته فى أكتوبر

أصدرت محكمة جنايات الجيزة المنعقدة بالكيلو 10 ونص، اليوم، حكمها على المتهم بقتل ابنة زوجته الطفلة مكة بمنطقة مساكن عثمان بأكتوبر، بمعاقبة المتهم بالسجن المشدد 15 سنة.

وقررت جهات التحقيق بالجيزة إحالة المتهم بقتل ابنة زوجته الطفلة مكة، بعد تعديه عليها بالضرب حتى لفظت أنفاسها الأخيرة بمنطقة مساكن عثمان بأكتوبر، إلى المحاكمة الجنائية.

حملت القضية رقم 3599 لسنة 2022، إداري قسم ثالث أكتوبر، المتضمن بلاغًا من مكتب صحة ثاني أكتوبر بوصول سارة محسن علي أمين وبصحبتها ابنتها الطفلة المتوفاة إلى رحمة مولاها مكة إسلام محمد حسين مهران، وبها بعض الإصابات والجروح، وذلك بغرض استخراج شهادة وفاة لها.