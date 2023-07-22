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السبت 22 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

تحصين 120 رأس ماشية بالبحيرة

الحملة
الحملة

أعلنت الدكتورة نهال بلبع، نائب محافظ البحيرة، عن تحصين 120869 رأس ماشية بالأسواق والقرى، خلال الحملة القومية للتحصين التي بدأت 15 يوليو الجاري، كما بلغ إجمالي الأعداد المحصنة من الطيور بلقاح إنفلونزا الطيور 3600 طائر، وتم إصدار 313 تصريحا لنقل الطيور، سواء للذبح أو استكمال التربية، وذلك تفعيلا للقانون 70 لسنة 2009.

وأكدت الدكتورة بلبع أن إجمالي الأعداد المحصنة من الطيور بلقاح إنفلونزا الطيور 1800 طائر، وتم إصدار 305 تصاريح لنقل الطيور سواء للذبح أو استكمال التربية، تفعيلا للقانون 70 لسنة 2009، وبلغ إجمالي مذبوحات الحيوانات 568 رأسا، كما بلغت مذبوحات الدواجن 400666.

كما تم عمل 6 حملات تفتيشية بالأسواق بالاشتراك مع الجهات الفنية لضبط وردع المخالفين، حيث بلغ عدد القضايا 12 قضية، وإجمالي المضبوطات 544 كجم لحوم غير صالحة، وتم إجراء الفحص التناسلي لعدد 1187 رأس ماشية ورعايتها تناسليا، حيث شمل الفحص التناسلي الشامل تشخيص وفحص الحمل لعدد 364 رأس ماشية.

كما جرى علاج 823 ضد مسببات ضعف الخصوبة وأمراض الولادة ومضاعفتها وأمراض الضراع وحديثي الولادة، وعلاج 989 ضد مسببات ضعف الخصوبة وأمراض الولادة ومضاعفتها وأمراض الضراع وحديثي الولادة، وبلغ إجمالي أعداد الحيوانات التي تمت ترقيمها وتسجيلها بنطاق المحافظة 503 رؤوس ماشية وأغنام. 

وتابعت أنه جرى عمل 5 اختبارات حساسية للألبان، واختبار تحديد نسبة العد الفطري في اللبن، وتم عمل 47  ندوة إرشادية متنوعة "مزمع" تضمنت 107 موضوعات، وكذا 7 منشورات إرشادية على صفحة الإرشاد البيطري بالبحيرة، وندوتي توعية إرشادية قام بها أطباء الإدارة بالمديرية في أماكن مختلفة، و2 فيديو إرشادي على صفحة الإرشاد البيطري بالبحيرة.

واختتمت نائب محافظ البحيرة بأنه تم الاشتراك في قافلة سكانية بعمل توعية إرشادية مصاحبة للقافلة، و255 توعية إرشادية مسبقة ومصاحبة للجان التحصين ضد مرض الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع، وتم اختبار 1429 حيوانا، وتحصين 9 ضد البروسيلا، كما تم اختبار 1349 حيوانا لمرض السل البقري، وفي إطار المشروع القومي لتحسين السلالات المصرية تم التلقيح الاصطناعي لـ580 رأس ماشية.

1800 طائر الثروة الحيوانية البحيرة الطب البيطري الحمى القلاعية وحمي الوادي المتصدع الحمى القلاعية

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