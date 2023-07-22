حريق يلتهم شققًا سكنية داخل كومباوند بالمقطم (فيديو)

تمكن رجال الحماية المدنية بالقاهرة من إخماد حريق بشقتين سكنيتين بأبراج سما القاهرة في المقطم.

وتلقت الحماية المدنية بلاغًا من غرفة عمليات النجدة يفيد بنشوب حريق هائل داخل شقتين ببرج d17 بأبراج سما القاهرة وتفحم محتوياتهما بالكامل.

وعلى الفور تم الدفع بـ3 سيارات إطفاء والسيطرة على الحريق وإخلاء العقار بالكامل من السكان، لإجراء عمليات التبريد ومنع تجدد اشتعال النيران وامتدادها إلى العقارات المجاورة.

وجرى الدفع بسيارات الإسعاف لنقل المصابين للمستشفى لإسعافهم.

وبإخطار اللواء أشرف الجندي، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن القاهرة، أمر بتحرير محضر بالواقعة وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

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