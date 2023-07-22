على رأسهم ميسى.. لاعبون رفضوا الانتقال إلى الدورى السعودى

على رغم الانتدابات القوية هذا الصيف إلا أن بعض النجوم العالميين رفضوا الانتقال للدوري السعودي هذا الصيف، وعلى رأسهم الأرجنتيني ليونيل ميسي بطل العالم.

دوري روشن جذب اهتمام نجوم العالم منذ انضمام كريستيانو رونالدو في يناير الماضي، ليتبعه العديد من النجوم هذا الصيف.

ويأتي ميسي على رأس قائمة كبيرة من النجوم الذين رفضوا الانتقال للدوري السعودي والانتقال لدوريات أخرى.

"الدستور" في السطور التالية يستعرض أبرز هؤلاء اللاعبين..

ليونيل ميسي

النجم الأرجنتيني رفض عرضًا من الهلال السعودي الذي كان قريبًا للغاية من حسم صفقة بطل العالم.

إلا أن ميسي وبعد تكهنات كثيرة كسر الصمت، وأعلن عن انتقاله لصفوف إنتر ميامي الأمريكي في حوار صحفي.

ومضى الدولي الأرجنتيني على عقد مع النادي الأمريكي لمدة عامين مقبلين حتى 2025.

أنخيل دي ماريا

الدولي الأرجنتيني بعدما أعلن رحيله عن يوفنتوس الإيطالي تواصل معه كبار الدوري السعودي حيث تنافس على ضمه الهلال، النصر والشباب.

إلا أن دي ماريا فضل استمرار رحلته في أوروبا وعاد إلى فريقه السابق بنفيكا البرتغالي.

لوكا مودريتش

حاول كبار السعودية "النصر والهلال" ضم الدولي الكرواتي من صفوف ريال مدريد بعدما نجح اتحاد جدة في ضم زميله كريم بنزيما.

ورفض مودريتش عروضًا ضخمة من النصر الذي جلس مع وكلاء اللاعب للاستمرار في النادي الملكي الموسم المقبل.

سون هيونج مين

قدم اتحاد جدة عرضًا رسميًا من أجل ضم الكوري الجنوبي من صفوف توتنهام الإنجليزي إلا أنه قوبل بالرفض سريعًا من اللاعب الدولي.

وأكد سون بعدها في تصريحات سببه رفض الانتقال إلى المملكة العربية السعودية، لأنه يريد الاستمرار في إثبات نفسه في توتنهام في الموسم الجديد بعد موسم عاني فيه من الإصابة وأحرز خلاله 14 هدفًا فقط.

جيمي فاردي

قائد ونجم نادي ليستر سيتي الإنجليزي رفض عرضًا كبيرًا من نادي الخليج السعودي هذا الصيف.

فاردي ورغم هبوط ليستر للدرجة الثانية إلا أنه فضل الاستمرار فى الموسم المتبقي له مع الثعالب ومساعدته في العودة للبريميرليج.