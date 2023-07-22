ترميم العقارات المجاورة للمنزل المنهار بحدائق القبة

تابع محمد عبدالوهاب، رئيس حي حدائق القبة، وصلاح عبدالستار، سكرتير الحي، بصحبة إدارة المتابعة الميدانية والإشغالات والمحلات، أعمال ترميم العقارات المتضررة من انهيار العقار 6 حارة نصر حرش من شارع الخليج المصري.

وجاءت الأعمال بناءً على تعليمات اللواء محافظ القاهرة، بضرورة التصدي للمباني المخالفة، وبمتابعة الدكتور حسام الدين فوزي، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشمالية، لكل الأعمال التي تجري بأحياء المنطقة الشمالية على مدار الساعة.

كانت قد تلقت غرفة العمليات المركزية بمحافظة القاهرة بلاغًا بانهيار العقار 6 حارة نصر حرش من شارع الخليج المصري، عزبة مكاوي، بحي حدائق القبة.

وعلى الفور، انتقل اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، لموقع العقار يرافقه قوات الحماية المدنية والإسعاف والقيادات الأمنية وجميع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة لمتابعة عمليات رفع الأنقاض.

وتبيّن أن العقار مكون من 5 طوابق بالأرضي، بحوائط حاملة وأسقف خرسانية، وتشير المعاينة الأولية إلى أن سبب انهيار العقار قيام مالك الطابق الأول بالعقار (تم ضبطه) بأعمال مخالفة دون تصريح من الحي بهدم أحد الحوائط الداخلية الحاملة بغرض التوسعة، مما أثر على العقار وأدى إلى انهياره، وأسفر الحادث عن 8 حالات وفاة ومصاب.