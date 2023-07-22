مواعيد عرض مسلسل جت سليمة لدنيا سمير غانم على قنوات DMC

يتساءل عدد كبير من رواد السوشيال ميديا على مواقع التواصل الاجتماعي، عن مواعيد عرض مسلسل "جت سليمة" للنجمة دنيا سمير غانم، المقرر انطلاق أولى حلقاته اليوم السبت على شبكة قنوات DMC و DMC دراما، بعد نجاح عرضه الأول فى الموسم الدرامي الرمضاني الماضي.

"الدستور" يرصد لكم مواعيد العرض وتردد قناة DMC و DMC دراما

مواعيد عرض مسلسل جت سليمة على DMC

العرض الأول: 8.00 مساءاً

الإعادة الأولى: 2.00 صباحاً

الإعادة الثانية: 1.00 ظهراً

مواعيد عرض مسلسل جت سليمة على DMC دراما

العرض: 11.00 مساء

الإعادة الأولى: 9.00 صباحاً

الإعادة الثانية: 5.00 صباحاً

تردد DMC علي نايل سات

معامل تصحيح الخطأ قناة دي ام سي: 5/6.

معدل الترميز قناة دي ام سي: 27500.

الاستقطاب قناة دي ام سي: أفقي.

تردد قناة دي ام سي: 11450.

القمر الصناعي قناة دي ام سي: نايل سات.

تردد DMC دراما 2023

يمكنك عبر الجدول التالي الضبط لإشارة تردد قناة دي ام سي الجديد لعام 2023 على النايل سات عبر التردد التالى الذي سوف نعرضه إليكم.

القمر الصناعي قناة دي ام سي الجديد : نايل سات

رقم التردد قناة دي ام سي الجديد : 12092.

رقم معدل الترميز قناة دي ام سي الجديد : 27500 .

نسبة معامل تصحيح الخطأ في قناة دي ام سي الجديد: 5/6 .

نوع الاستقطاب قناة دي ام سي الجديد : عمودي

قصة مسلسل جت سليمة

تدور قصة جت سليمة في إطار من الكوميديا والفانتازيا، خلال سليمة وهى فتاة في أواخر العشرينيات من العمر، تعمل محررة في دار للنشر، وتعيش مع والديها عفاف ومحيي، وتتسم بالتفاني في عملها، فهى صاحبة رقم قياسي في قراءة الروايات بدار النشر، وتعثر على كتاب مسحور يعيدها إلى الماضى لتدخل في العديد من المغامرات الكوميدية.

صناع أبطال مسلسل جت سليمة

ويتكون مسلسل جت سليمة من 15 حلقة، وتدور أحداثه في إطار كوميدي، ويشارك في بطولة مسلسل جت سليمة محمد سلام، سامي مغاوري، شيرين، محمد ثروت، وهو من تأليف كريم يوسف وسامح جمال، وإنتاج أحمد السبكي، وإخراج إسلام خيري.