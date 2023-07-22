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السبت 22 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

تواصل منافسات الجمهورية للووشو كونغ فو بمشاركة 1700 لاعباً ببني سويف

البطولة
البطولة

تواصلت فعاليات بطولة الجمهورية لقطاع شمال الصعيد التي ينظمها الاتحاد المصري للووشو كونغ فو وتستضيفها محافظة بني سويف، والتي انطلقت الخميس الماضي وتختتم اليوم، بحضور اللواء أحمد جاد المدير التنفيذى للاتحاد الأفريقى والمشرف على المنتخبات القومية، والدكتور رمضان فاروق رئيس منطقة بنى سويف للعبة.

وأوضح هشام الجبالي وكيل المديرية للرياضة، أن البطولة، التي يتم تنظيمها بالتعاون مع منطقة بني سويف للووشو كونغ فو، يشارك فيها 1700 لاعباً ولاعبة من 4 محافظات (بني سويف، الفيوم، المنيا، أسيوط) وتقام منافساتها على صالة نادي مبارك لمتحدى الإعاقة بشرق النيل ، مشيراً  إلى توجيهات الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بنى سويف بتوفير كافة التيسيرات اللازمة لإنجاح البطولة.

ورحب "الجبالى" بالمشاركين والحكام والإداريين والمنظمين وأولياء الأمور من كافة المحافظات المشاركة في البطولة، معرباً عن سعادته لاستضافة بني سويف  للبطولة، بما يؤكد على قدرة المحافظة وتميزها في تنظيم الفعاليات والمنافسات الرياضية على مستوى محافظة الجمهورية ، خاصة وأن بني سويف قد استضافت " أمس الجمعة" بطولة الجمهورية في كمال الأجسام.

الاتحاد المصري للووشو كونغ فو الدكتور محمد هاني المنافسات الرياضية المنتخبات القومية بطولة الجمهورية بني سويف

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