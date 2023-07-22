منع حالتى تعدٍ على الأراضى الزراعية وبناء دون ترخيص فى سنورس بالفيوم

أعلن المهندس محمود هاشم، رئيس مركز ومدينة سنورس بمحافظة الفيوم، عن شن حملة لمنع حالة تعدٍ على قطعة أرض زراعية بمساحة (1) قيراط، بطريق القاهرة/ الفيوم بزمام جمعية سنورس ثانٍ الزراعية، عبارة عن حفر لإنشاء أساسات، وتم رد الشىء لأصله.

كما قامت الوحدة المحلية بقرية نقاليفة بمنع تعدٍ على قطعة أرض زراعية بزمام التوفيقية، عبارة عن حفر لإنشاء أساسات على مساحة (1) قيراط.

وأضاف رئيس المركز أن الوحدة المحلية بقرية بيهمو منعت حالة بناء دون ترخيص خارج الحيز العمراني للقرية، عبارة عن شدة خشبية لإنشاء سقف خرساني بالدور الأول العلوي بمساحة (175) متراً، واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين.

كذلك أوضح رئيس المركز أنه جرى رفع (191) طن قمامة و(8) أطنان أتربة بحملات النظافة العامة الصباحية بمدينة سنورس وقرى المركز.