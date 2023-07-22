ads
السبت 22 يوليو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

منع حالتى تعدٍ على الأراضى الزراعية وبناء دون ترخيص فى سنورس بالفيوم

منع حالتي تعد على
منع حالتي تعد على الأراضى الزراعية وحالة بناء دون ترخيص

أعلن المهندس محمود هاشم، رئيس مركز ومدينة سنورس بمحافظة الفيوم، عن شن حملة لمنع حالة تعدٍ على قطعة أرض زراعية بمساحة (1) قيراط، بطريق القاهرة/ الفيوم بزمام جمعية سنورس ثانٍ الزراعية، عبارة عن حفر لإنشاء أساسات، وتم رد الشىء لأصله.

كما قامت الوحدة المحلية بقرية نقاليفة بمنع تعدٍ على قطعة أرض زراعية بزمام التوفيقية، عبارة عن حفر لإنشاء أساسات على مساحة (1) قيراط.

وأضاف رئيس المركز أن الوحدة المحلية بقرية بيهمو منعت حالة بناء دون ترخيص خارج الحيز العمراني للقرية، عبارة عن شدة خشبية لإنشاء سقف خرساني بالدور الأول العلوي بمساحة (175) متراً، واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين.

كذلك أوضح رئيس المركز أنه جرى رفع (191) طن قمامة و(8) أطنان أتربة بحملات النظافة العامة الصباحية بمدينة سنورس وقرى المركز.

 

منع حالتي تعد الأراضي الزراعية بدون ترخيص بمركز سنورس بالفيوم

الأكثر قراءة

التحقيق فى حريق محطة الرمل والاستماع لشهود الواقعة

التعاون السعودى يسدد للزمالك الدفعة الأخيرة من مستحقات مصطفى فتحى

آخر أخبار نتيجة الثانوية العامة 2023

وزير التموين: 5% تراجعًا فى أسعار اللحوم.. و"الهندى" بـ130 جنيهًا للكيلو

قائمة حفلات مهرجان العلمين الجديدة خلال الأيام المقبلة

"سقط من المصعد".. القدر يكتب لشاب الحياة من جديد فى العجوزة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

رحلة «كيسنجر» الأخيرة إلى كاثاى

صفاء النجار

طى الغضب «1-2»

د.كريمة الحفناوى

عالم جديد أكثر توازنًا

ماجد حبته

كيسنجر فى الصين مجددًا

وائل لطفي

العودة للحالة الطبيعية

د. محمد عفيفي

23 يوليو«1-3»

ماجد حبته

تصنيف صندوقنا السيادى

د هند جاد

هيموت ويتحشر.. بس مكسوف!

صور

"كارثة حدائق القبة".. مصرع 12 شخصًا بينهم أطفال

حضور كبير بالمؤتمر الصحفى للإعلان عن تفاصيل مهرجان العلمين الجديدة

"نيو علمين".. أجواء مهرجان العلمين الجديدة

محطة تل أبيب

المزيد

الخارجية الفلسطينية: الاحتلال هو سبب غياب أمن واستقرار المنطقة

عشرات المصابين خلال اعتداء قوات الاحتلال على خيمة تضامنية بالقدس

فيلم «جولدا» يكشف «كواليس تل أبيب» فى حرب أكتوبر: أشرف مروان «ضلل إسرائيل»