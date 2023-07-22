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السبت 22 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

توريد أكثر من 262 ألفًا و782 طن قمح لشون وصوامع كفرالشيخ

توريد القمح
توريد القمح

أعلن اللواء جمال نورالدين، محافظ كفرالشيخ، اليوم السبت، عن إجمالي كميات الأقماح التي تم توريدها بالشون والصوامع بنطاق المحافظة، والتي بلغت 262 ألفًا و782 طنًا و146 كيلو قمح منذ بدء موسم التوريد، مشيرًا إلى انتظام سير عملية توريد الأقماح دون أي معوقات، بنسبة توريد 94.07%، ويأتي ذلك تحت إشراف ومتابعة مديرية التموين بالمحافظة.

وأكد محافظ كفرالشيخ أن المحافظة تعمل على انتظام منظومة التوريد والتخزين، مشيرًا إلى أنه يتم متابعة العمل التي تتم من خلال مديريتيّ الزراعة والتموين باستمرار، موجهًا بالتيسير على المزارعين خلال التوريد، ورصد أي معوقات والعمل على حلها فورًا، بإشراف عماد حبيب، وكيل وزارة التموين، وتعليمات الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية.

يُذكر أن مساحات القمح المزروعة هذا العام بلغت 214 فدانًا بمختلف مراكز كفرالشيخ، ووفرّت المحافظة 22 موقعًا تخزينيًا، بالإضافة إلى تشكيل 22 لجنة لاستلام الأقماح.

قمح تموين شون صوامع كفر الشيخ

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