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السبت 22 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

"التعليم": 828 طالبا يستحقون درجات الحافز الرياضى لهذا العام

وزارة التربية والتعليم
وزارة التربية والتعليم

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى عن إعداد كشوف الطلاب المستحقين لدرجات الحافز الرياضي لعام ٢٠٢٣، تمهيدًا لإرسالها لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، ومكتب تنسيق القبول بالجامعات لإضافتها لنتيجة الطلاب.

وأوضحت الوزارة أن إجمالى عدد طلاب الثانوية العامة الحاصلين على الحافز الرياضي لتفوقهم الرياضي هذا العام يبلغ (٨٢٨) طالبًا، حيث إن إجمالى الحاصلين من الطلاب على الحافز الرياضى فى الألعاب الفردية يبلغ (٤٢٤)، بعدد (٢٤٣) للبنين وعدد (١٨١) للبنات، وبالنسبة للألعاب الجماعية فإن إجمالى عدد الطلاب الحاصلين على الحافز الرياضى يبلغ (٤٠٤)، بعدد (٢١٥) للبنين، و(١٨٩) للبنات.

وأشارت الوزارة إلى أن الألعاب التي ينطبق عليها حافز التفوق الرياضي ببطولات الجمهورية، بالنسبة للألعاب الفردية، هى السباحة، والجمباز الفنى، والسلاح، وتنس الطاولة، والتنس الأرضي، و الدراجات، والغطس، والكاراتيه، والتايكوندو، وألعاب القوى، والجودو، والملاكمة، والمصارعة، أما الألعاب الجماعية تتمثل فى كرة السلة، وكرة القدم، وكرة اليد، وكرة الطائرة.

وأضافت الوزارة أن درجات الحافز الرياضي تضاف إلى المجموع الكلي بنتيجة الثانوية العامة طبقًا للبطولات أو الدورات ومستويات التفوق الرياضى.

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