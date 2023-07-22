"سيد الواحة".. تفاصيل اكتشاف ديناصور مصرى جديد آكل للعشب (فيديو)

كشف الدكتور بلال سالم، عضو فريق توثيق اكتشاف ديناصور سيد الواحة، تفاصيل اكتشاف الديناصور، قائلًا إنه في 20 يوليو، أول أمس، تم توثيق ونشر الديناصور المصري السابع "إيجاي سيمخو" في إحدى المجلات العلمية، وهو ديناصور آكل للعشب وينتمي إلى عائلة الديناصورات العملاقة التي يرجع تاريخها إلى أكثر من 160 مليون سنة.

وأضاف سالم، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الخير يا مصر"، المُذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، أن هذا الديناصور تم استخراج البقايا العظمية الخاصة به عام 1977 من قبل بعثة ألمانية كانت تدرس الطبقات الصخرية المصرية في الصحراء الغربية المصرية.

كما أوضح أن "إيجاي" هو اسم الإله المصري القديم الذي كان يُعبد في منطقة الواحات والداخلة في الأسرتين القديمة والمتوسطة، وبالتالي فإن ترجمة الاسم هي سيد الواحة، أما سيمخو فهو لفظ يعني المنسي.

وأشار إلى أن الفريق العلمي اختار أن تكون تسمية الديناصور مفتوحة، وتم اختيار الاسم كي يكون الحاكم للواحة القديمة، بالإضافة إلى تاريخه من النسيان، حيث جرى استخراجه في عام 1977، ثم تم وضعه في مخازن العينات في ألمانيا، أي أننا لسنا بصدد اكتشاف حديث ولكن التوثيق حديث، وهذه العملية ترجع إلى اكتشاف العالم المصري هشام سلام لديناصور منصورا سورس عام 2018، وهو ما جعل أنظار الألمان تتجه إلى هذا الديناصور، ومن ثم فقد جرى توثيق أول ديناصور من هذا العمر في مصر وإفريقيا بالكامل.