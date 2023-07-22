ads
السبت 22 يوليو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

"سيد الواحة".. تفاصيل اكتشاف ديناصور مصرى جديد آكل للعشب (فيديو)

 ديناصور
 ديناصور

كشف الدكتور بلال سالم، عضو فريق توثيق اكتشاف ديناصور سيد الواحة، تفاصيل اكتشاف الديناصور، قائلًا إنه في 20 يوليو، أول أمس، تم توثيق ونشر الديناصور المصري السابع "إيجاي سيمخو" في إحدى المجلات العلمية، وهو ديناصور آكل للعشب وينتمي إلى عائلة الديناصورات العملاقة التي يرجع تاريخها إلى أكثر من 160 مليون سنة.

وأضاف سالم، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الخير يا مصر"، المُذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، أن هذا الديناصور تم استخراج البقايا العظمية الخاصة به عام 1977 من قبل بعثة ألمانية كانت تدرس الطبقات الصخرية المصرية في الصحراء الغربية المصرية. 

كما أوضح أن "إيجاي" هو اسم الإله المصري القديم الذي كان يُعبد في منطقة الواحات والداخلة في الأسرتين القديمة والمتوسطة، وبالتالي فإن ترجمة الاسم هي سيد الواحة، أما سيمخو فهو لفظ يعني المنسي.

وأشار إلى أن الفريق العلمي اختار أن تكون تسمية الديناصور مفتوحة، وتم اختيار الاسم كي يكون الحاكم للواحة القديمة، بالإضافة إلى تاريخه من النسيان، حيث جرى استخراجه في عام 1977، ثم تم وضعه في مخازن العينات في ألمانيا، أي أننا لسنا بصدد اكتشاف حديث ولكن التوثيق حديث، وهذه العملية ترجع إلى اكتشاف العالم المصري هشام سلام لديناصور منصورا سورس عام 2018، وهو ما جعل أنظار الألمان تتجه إلى هذا الديناصور، ومن ثم فقد جرى توثيق أول ديناصور من هذا العمر في مصر وإفريقيا بالكامل.

اكتشاف ديناصور مصري ديناصور مصري اكتشاف ديناصور برنامج صباح الخير يا مصر صباح الخير يا مصر

الأكثر قراءة

التحقيق فى حريق محطة الرمل والاستماع لشهود الواقعة

التعاون السعودى يسدد للزمالك الدفعة الأخيرة من مستحقات مصطفى فتحى

آخر أخبار نتيجة الثانوية العامة 2023

قائمة حفلات مهرجان العلمين الجديدة خلال الأيام المقبلة

"سقط من المصعد".. القدر يكتب لشاب الحياة من جديد فى العجوزة

وزير التموين: 5% تراجعًا فى أسعار اللحوم.. و"الهندى" بـ130 جنيهًا للكيلو

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

رحلة «كيسنجر» الأخيرة إلى كاثاى

صفاء النجار

طى الغضب «1-2»

د.كريمة الحفناوى

عالم جديد أكثر توازنًا

ماجد حبته

كيسنجر فى الصين مجددًا

وائل لطفي

العودة للحالة الطبيعية

د. محمد عفيفي

23 يوليو«1-3»

ماجد حبته

تصنيف صندوقنا السيادى

د هند جاد

هيموت ويتحشر.. بس مكسوف!

صور

"كارثة حدائق القبة".. مصرع 12 شخصًا بينهم أطفال

حضور كبير بالمؤتمر الصحفى للإعلان عن تفاصيل مهرجان العلمين الجديدة

"نيو علمين".. أجواء مهرجان العلمين الجديدة

محطة تل أبيب

المزيد

الخارجية الفلسطينية: الاحتلال هو سبب غياب أمن واستقرار المنطقة

عشرات المصابين خلال اعتداء قوات الاحتلال على خيمة تضامنية بالقدس

فيلم «جولدا» يكشف «كواليس تل أبيب» فى حرب أكتوبر: أشرف مروان «ضلل إسرائيل»