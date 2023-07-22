الأمن العام يضبط 28 بندقية في حملة أمنية بأسيوط

شن قطاع الأمن العام بمُشاركة الأجهزة الأمنية بمديرية أمن أسيوط حملة أمنية استهدفت دائرة مركز شرطة أبنوب، أسفرت جهودها عن ضبط 42 قطعة سلاح نارى عبارة عن (17 بندقية آلية – 11 بندقية خرطوش – طبنجة – 13 فرد محلى - عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة)، بحوزة 36 متهم لـ22 منهم معلومات جنائية".

ونجحت الجهود في ضبط 6 قضايا إتجار" فى المواد المخدرة ضُبط خلالهم كميات من المواد المخدرة المتنوعة، بحوزة 7 متهمين لـ5 منهم معلومات جنائية"، وتنفيذ 255 حكما قضائيا متنوعا، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.