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السبت 22 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

الأمن العام يضبط 28 بندقية في حملة أمنية بأسيوط

الأجهزة الأمنية
الأجهزة الأمنية

شن قطاع الأمن العام بمُشاركة الأجهزة الأمنية بمديرية أمن أسيوط حملة أمنية استهدفت دائرة مركز شرطة أبنوب، أسفرت جهودها عن ضبط 42 قطعة سلاح نارى عبارة عن (17 بندقية آلية – 11 بندقية خرطوش – طبنجة – 13 فرد محلى - عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة)، بحوزة 36 متهم لـ22 منهم معلومات جنائية".

ونجحت الجهود في ضبط 6 قضايا إتجار" فى المواد المخدرة ضُبط خلالهم كميات من المواد المخدرة المتنوعة، بحوزة 7 متهمين لـ5 منهم معلومات جنائية"، وتنفيذ 255 حكما قضائيا متنوعا، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

قطاع الأمن العام مديرية امن أسيوط الأجهزة الأمنية مركز شرطة أبنوب الطلقات بندقية آلية

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