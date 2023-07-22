وزير التنمية المحلية يهنئ الرئيس بمناسبة ذكرى ثورة 23 يوليو المجيدة

هنأ اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، الرئيس عبدالفتاح السيسي، بمناسبة ذكرى ثورة 23 يوليو المجيدة.

وبعث وزير التنمية المحلية برقية تهنئة إلى الرئيس السيسي جاء فيها: "يسعدني ويشرفني أن أتقدم لفخامتكم بخالص اعتزازي وتقديري بمناسبة احتفال مصرنا الغالية بذكرى ثورة 23 يوليو المجيدة، والتي شارك فيها شعب مصر العظيم بمشاعر وطنية وعزيمة صادقة مع أبنائه من القوات المسلحة التي كانت وما زالت درعًا وسيفًا للوطن، ونثمن بكل فخر وإعزاز الدور الوطني الذي قام به رجال القوات المسلحة لتدعيم وتأييد الإرادة الحرة لشعب مصر العظيم، وتحقيق العدالة الاجتماعية ليصنع واحدة من أعظم الثورات التاريخية في العالم العربي وتاريخ مصرنا الغالية".

وأضاف اللواء هشام آمنة: "داعيًا الله تعالى أن يعيدها على سيادتكم بموفور الصحة والعافية، وأن يكلل بالنجاح مساعيكم الحميدة، ويرفع من شأن مصرنا الحبيبة بجهود فخامتكم وجهود أبنائها المخلصين لاستكمال مسيرة البناء والتنمية لمصرنا الغالية، محققين آمال أبناء مصر في ظل قيادتكم الحكيمة، وكل عام وسيادتكم وشعب مصر بقيادتكم بخير وسلام".