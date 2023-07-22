الإثنين.. ورشة الزيتون تناقش "بنات بالتيمور" لـ محمد ناصف

تستضيف ورشة الزيتون الأدبية، حفل مناقشة رواية "بنات بالتيمور" للكاتب محمد عبد الحافظ ناصف، والصادرة عن دار الفاروق للنشر والتوزيع، في تمام الساعة السابعة مساء يوم الإثنين الموافق ٢٤ يوليو الجاري، بمقر الورشة بـ1 ش محمد إبراهيم متفرع من شارع المنسي (سليم الأول) سابقا بالقرب من محطة مترو سراي القبة،

ومن المقرر أن يناقش الرواية كل من الدكتور محمد إبراهيم طه، الدكتورة فاطمة الصعيدي، الناقد أسامة جاد، الكاتب القاص أسامة ريان، الكاتب أحمد سراج، والشاعر شعبان يوسف.

من أجواء الرواية نقرأ:

سألت سناء نفسها بعد دمعة ساخنة فرت من عينيها، أحست بها تحرق خديها وتلهب القلب. هل سيكون حسن حلما سيتلاشى مع صعود الطائرة العائدة للقاهرة؟ لا شك أنها قد تجد رجلا أفضل منه من حيث المركز والثروة ولكنه لن يكون بالتأكيد الشخص الذي ولد.

تعد "بنات بالتيمور" أولى روايات محمد عبد الحافظ ناصف للكبار، وشارك في فعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب بدورته الـ54، والتي أقيمت في مركز مصر للمعارض والمؤتمرات الدولية بالتجمع الخامس.

تدور أحداث رواية "بنات بالتيمور" بين مدينة بالتيمور عاصمة ميريلاند بأمريكا والقاهرة والمحلة، وتعالج الرواية تحديات الإنسان المصرى المغترب فى أمريكا و يبحث لبناته عن الأمان و سط خضم من الصعوبات التى تواجه الإنسان الشرقي، وبنات بالتيمور هى العمل السردى الأخير لناصف بعد صدور مجموعة من المجموعات القصصية منها الفاوريكة ومن حكايات البنت المسافرة ومقاعد خالية و طائر الليل وفاتحة السندباد كما صدر له عدد من روايات الناشئة منها أحلام النهار والثائر الصغير وأبو الهول معبد الأسرار.

جدير بالذكر أن "ناصف" فاز بجائزة محمود تيمور فى القصة القصيرة عام ٩٨، وترجمت بعض أعماله إلى الإنجليزية والفرنسية، كما ترجم ناصف بعض الأعمال من الإنجليزية للعربية منها جزيرة الكنز وحكايات لونها أبيض وسلسلة ابدأ القراءة.