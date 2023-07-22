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السبت 22 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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الموالح فى المرتبة الأولى.. قائمة صادرات مصر الزراعية (فيديو)

الموالح
الموالح

عرضت فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم السبت، تقريرًا حول صادرات مصر الزراعية.

صادرات مصر الزراعية: 

جاءت الموالح في المرتبة الأولى بنحو مليون و896 ألفًا و225 طنًا.

البطاطس في المرتبة الثانية بقيمة 882 ألفًا و712 طنًا.

البصل الطازج في المرتبة الثالثة بنحو 333 ألفًا و701 طن.

صادرات الرمان بلغت 3 آلاف و524 طنًا.

وصادرات الثوم الطازج بلغت 2207 أطنان.

صادرات الفراولة الطازجة 23 ألفًا و295 طنًا.

صادرات الفاصوليا الطازجة والجافة 77 ألفًا و125 طنًا.

صادرات الجوافة بلغت 9 آلاف و705 أطنان.

صادرات الطماطم الطازجة 44 ألفًا و625 طنًا.

صادرات العنب 103 آلاف و320 طنًا.

صادرات مصر الزراعية صادرات مصر المرتبة الأولى الموالح جاءت

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