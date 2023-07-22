"الإصلاح والنهضة" يستنكر التعدى على القرآن الكريم فى السويد

استنكر هشام عبدالعزيز، رئيس حزب الإصلاح والنهضة، سماح السلطات السويدية لأحد المتطرفين بتكرار التعدي على القرآن الكريم وتمزيقه في العاصمة السويدية، استوكهولم.

وأضاف عبدالعزيز أن انتهاك المقدسات الدينية لا يعد من قبيل حرية الرأي والتعبير، بل هو تجاوز واستفزاز لمشاعر مئات الملايين حول العالم.

وطالب رئيس حزب الإصلاح والنهضة السلطات السويدية بالتعامل بحسم ومسئولية لمنع تكرار مثل تلك الاستفزازات، والسعي قدمًا نحو تكريس التسامح والتناغم واحترام الأديان والمقدسات.