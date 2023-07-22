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السبت 22 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

"الإصلاح والنهضة" يستنكر التعدى على القرآن الكريم فى السويد

هشام عبدالعزيز
هشام عبدالعزيز

استنكر هشام عبدالعزيز، رئيس حزب الإصلاح والنهضة، سماح السلطات السويدية لأحد المتطرفين بتكرار التعدي على القرآن الكريم وتمزيقه في العاصمة السويدية، استوكهولم. 

وأضاف عبدالعزيز أن انتهاك المقدسات الدينية لا يعد من قبيل حرية الرأي والتعبير، بل هو تجاوز واستفزاز لمشاعر مئات الملايين حول العالم. 

وطالب رئيس حزب الإصلاح والنهضة السلطات السويدية بالتعامل بحسم ومسئولية لمنع تكرار مثل تلك الاستفزازات، والسعي قدمًا نحو تكريس التسامح والتناغم واحترام الأديان والمقدسات.

السيد هشام عبدالعزيز حزب الإصلاح والنهضة السلطات السويدية القرآن الكريم العاصمة السويدية

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