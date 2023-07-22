جمارك مطار القاهرة تحبط محاولتي تهريب كمية من المواد المخدرة

تمكن رجال الجمارك بمبنى الركاب رقم 2 بمطار القاهرة الدولي برئاسة أحمد سعد مدير عام الجمارك من ضبط محاولتى تهريب كمية من المواد المخدرة بالمخالفة لقانون مكافحة المخدرات رقم 182 لسنة 1960 وقانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 127 لسنة 1955 وتعديلاته وقانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 وقانون الإستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975 .

المحاولة الأولى كانت فى الإدارة الثالثة برئاسة أسامة دياب، وبالتنسيق مع إدارة مكافحة المخدرات بالمطار، حيث تم ضبطت 3 زجاجات بداخلها زيت الماريجوانا المخدر بوزن 217 جراما، و2 برطمان داخلهما عشب نبات الماريجوانا بوزن 190 جرام و 2 تانك خاص بالسجائر الإلكترونية داخلهما زيت الماريجوانا بوزن 20 جراما، و2 سخان للسجائر الإلكترونية بحوزة راكب أجنبي الجنسية قادم من عمان على رحلة الخطوط الأردنية.

وكانت المحاولة الثانية في الإدارة الأولى برئاسة محمود عبد النبي عباس، مدير الإدارة بالإنابة، وأثناء أنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين من إيطاليا على رحلة الخطوط الإيطالية القادمة من روما، اشتبه في راكب أجنبي الجنسية أثناء محاولته الخروج من بوابة اللجنة الجمركية، وبتمرير حقائبه على جهاز الفحص بأشعة X-RAY، تلاحظ وجود كثافات عضوية داخل الحقائب، وكلف ميلاد رسمي مدير الحركة أحمد حمدي عبد العال ومروان محمود مأموري الجمرك، بتفتيش حقائب الراكب؛ فتبين وجود 4 لفافات على شكل سجائر داخلها عشب نبات الماريجوانا المخدر.

قرر أحمد سعد عبدالمطلب، مدير عام جمارك الركاب بمبنى رقم 2 اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضرى تهريب رقمى 79 و80 لسنة 2023 بعد العرض على الدكتور ماجد موسى، رئيس الإدارة المركزية لجمارك مطار القاهرة الدولي، وتمت إحالة الراكبين للنيابة.