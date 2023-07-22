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السبت 22 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

بالأسماء.. مصرع 3 وإصابة 14 في حادث تصادم بمحور الضبعة

حادث تصادم بمحور
حادث تصادم بمحور الضبعة

لقي 3 أشخاص مصرعهم وأُصيب 14 آخرين في حادث تصادم سيارتين "نصف نقل، وجامبو" في الكيلو 190 بطريق محور الضبعة الإقليمي، وتم على الفور، الدفع بسيارات الإسعاف ونقلهم إلى مستشفى العلمين النموذجي.  

وحصلت "الدستور" على صور من الحادث الذي وقع صباح اليوم وأسفر عن مصرع 3 أشخاص وإصابة 14 آخرين.

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كما حصلت "الدستور" على أسماء المصابين وهم: "مها حمدي عبدالمحسن - 32 سنة، مُصابة بكدمات متفرقة بالجسم، أمل رشاد السيد محمد - 11 سنة، مُصابة بكدمات متفرقة بالجسم، ساندي رشاد السيد محمد - 6 سنوات، مُصابة بكدمات متفرقة بالجسم، أمير كمال حسن إسماعيل - 36 سنة، مُصاب بكدمات متفرقة بالجسم، عمرو حسن عبدالباسط - 23 سنة، مُصاب بجرح بالوجه، حنين علي محمد - 22 سنة، مُصابة بكدمات متفرقة بالجسم".

وأُصيب أيضًا في نفس الحادث "محمد محمود محمد عثمان عامين - مُصاب بكدمات متفرقة بالجسم، هيام محمود عبدالغني - 50 سنة، مُصابة بكدمات متفرقة بالجسم، نوران حمدي عبدالباسط - 30 سنة، مُصابة بسحجات وكدمات متفرقة بالجسم، إبراهيم سيد أحمد - 24 سنة، مُصاب بكدمات متفرقة بالجسم، اثنيا محمد محمد 9 سنوات مصابة بسحجات وكدمات متفرقة بالجسم،  أمنية حسن عبدالباسط 15 سنة  مصابة بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، هدير حمدي عبدالباسط 23 سنة مصابة بجرح بالوجه، نورا عمر حسن 5 سنوات مصابة بكدمات متفرقة بالجسم " بالإضافة إلى هدير رشاد السيد محمد 3 سنوات، أحمد كرم إبراهيم 33 سنة، مرضية راغب فتحي 45 سنة جثامين هامدة.

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وأجرى الطاقم الطبي في مستشفى العلمين النموذجي، الفحوصات الطبية اللازمة للمصابين ووضعهم تحت الملاحظة الطبية والتحفظ على الجثمان في ثلاجة حفظ الجثامين بالمستشفى تحت تصرف النيابة العامة ومفتش الصحة وحرر المحضر اللازم للعرض علي الجهات المختصة.  

اسماء المصابين مصرع 3 اشخاص إصابة 14 شخص مستشفى العلمين النموذجي محور الضبعة الاقليمي

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