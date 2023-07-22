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السبت 22 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

"‫الزراعة" تطلق قافلة بيطرية لعلاج مواشى صغار المربين فى قرى بنى سويف مجانا

الزراعة
الزراعة

بدأ مركز البحوث الزراعية، تنفيذ قافلة بيطرية مجانية لمحافظة بني سويف لعلاج مواشي صغار المربين  والمزارعين بقري محافظة بني سويف  في الفترة من 22 يوليو -27 يوليو 2023، وذلك في إطار المبادرة الرئاسية حياة كريمة التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي،  لتطوير الريف المصري ورفع مستوى معيشة صغار المزارعين والمربين.

وتنفيذا لتوجيهات وزير الزراعة واستصلاح الأراضي السيد  القصير  وبالتنسيق مع الاستاذ الدكتور  محمد سليمان رئيس مركز البحوث الزراعية.

وفي هذا السياق قال الدكتور مصطفى فاضل مدير معهد التناسليات الحيوانية ورئيس الحملة القومية للقوافل  البيطرية  العلاجية والارشادية لصغار المربين والفلاحين.

 هذه القافلة ستقام بالتنسيق بين معهد التناسليات ومديرية الطب البيطرى  في محافظة بني سويف وصندوق التأمين على الماشية ومعاهد الثروة الحيوانية بمركز البحوث الزراعية.

 وأضاف فاضل أن هذة القافلة  سوف تقوم بفحص وعلاج حيوانات الماشية لدي صغار المربين والفلاحين  بقري محافظة بني سويف.

 وأكد فاضل أن هذه القافلة سوف تقام في عدة قري بمحافظة بني سويف وهي كالاتي  يوم السبت ٢٢ يوليو في مركز الواسطى قرية ميدوم الأحد ٢٣ يوليو مركز  اهناسيا قرية بندر اهناسيا الاثنين ٢٤ يوليو مركز ناصر قرية دالاص الثلاثاء ٢٥ يوليو مركز ببا قرية كفر منصور  الأربعاء ٢٦ يوليو مركز بني سويف قرية ابشنا الخميس ٢٦ يوليو مركز بني سويف قرية اهناسيا الخضراء.

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