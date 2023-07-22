مصادرة مواد بناء من عقار مخالف بحى شرق سوهاج

صادرت فرق الرصد والمتابعة بالوحدة المحلية لحي شرق سوهاج، جرارا مُحمَّلا بمواد بناء مُعدَّة لبدء أعمال بناء مخالف في عقار بشارع ١٩، وتحرير محضر بالواقعة في إطار توجيهات اللواء طارق الفقي، محافظ سوهاج، بضرورة استباق مخالفات البناء وإزالتها في المهد قبل تفحلها.

من جهته، أكد علي لطفي، رئيس حي شرق سوهاج، أنه لن يسمح بأي تجاوزات لقوانين البناء، وأن إدارة الحي تقف بالمرصاد لكل من تسوّل له نفسه مخالفة القوانين، وأن فرق الرصد والمتابعة تعمل على مدار الساعة وفي أيام الإجازات الرسمية والعطلات.

وتمت عملية المصادرة بحضور ومتابعة ميدانية من المهندس خالد الشمندي، نائب رئيس الحي، ومحمد أمين، نائب رئيس الحي، وياسر عبدالعال، مدير المتابعة، والفنيين بالإدارة الهندسية.