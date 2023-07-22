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السبت 22 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

استشارى جلدية: عسل النحل يُعالج الجروح والتقيحات بكفاءة عالية

عسل النحل
عسل النحل

قالت الدكتورة إيمان سند، استشاري الأمراض الجلدية، إن عسل النحل من المكونات الطبيعية التي خلقها الله علاجًا لالتئام الجروح أيًا كان مستواها سطحيًا أو عميقًا.

وأضافت "سند"، خلال مداخلة ببرنامج "8 الصبح" المذاع على قناة "دي إم سي"، أنه "في بعض الأحيان يكون فيها قرح معاندة للأدوية إذا أضفنا لها بعض قطرات العسل يساعد على التئام الجروح وعلاج التقيحات".

وتابعت: "عسل النحل يساعد على سحب البكتيريا والميكروبات داخل الجرح ويمتصها ويسحبها للخارج، ما يعطي نفاذية أكبر للمضادات الحيوية المعالجة بصوة موضعية"، لافتة إلى أن "عسل النحل لا ينمو داخله أي ميكروبات أو تتكاثر".

وأوضحت الدكتورة إيمان سند، استشاري الأمراض الجلدية، أنه يمكن التنقيط فقط على الجرح بعسل النحل للمساعدة على التئام الجروح مهما كانت درجتها، مؤكدة أن عسل النحل يشفي الجروح صعبة الالتئام بالعمليات الجراحية المتعارف عليها.

ولفتت إلى أن استخدام "خل التفاح" عند الإصابة بالجروح، يساعد على التئامها نظرًا لكونه وسطًا لا يسمح بتكاثر البكتيريا أو الجراثيم، مما يعطي له تأثيرًا إيجابيًا عند وضعه كبديل للمطهرات، لكن لا يُعتمد عليه كبديل للمضاد الحيوي.

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