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السبت 22 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

السيطرة على حريق فى محل تجارى بشبين الكوم بالمنوفية

حريق
حريق

تمكنت قوات الحماية المدنية بالمنوفية من السيطرة على حريق نشب في أحد المحال بمنطقة شرق شبين الكوم، وذلك بعد الدفع بعدد من سيارات الإطفاء لمكان الحادث للسيطرة على الموقف ومنع انتقال النيران إلى أماكن أخرى.

تلقى اللواء حازم سامي، مدير أمن المنوفية، إخطارا من مأمور قسم شرطة شبين الكوم، يفيد بنشوب حريق هائل في محل بمنطقة البر الشرقي بدائرة القسم، على الفور تم التنسيق مع الحماية المدنية والانتقال إلى مكان الحادث لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

وتجمع العديد من الأهالي في محيط نشوب الحريق للمساعدة في السيطرة عليه ومنع انتشاره في الأماكن المحيطة، حتى وصول قوات الحماية المدنية التي بدأت في التعامل فور وصولها  وتمكنت من السيطرة على الحريق، ولم ينتج عن الحريق أي خسائر في الأرواح أو إصابات بين المواطنين.

بالانتقال والفحص تبين نشوب حريق هائل في محل بمنطقة البر الشرقي، وتشير المعلومات الأولية إلى وجود ماس كهربائي أدى إلى نشوب الحريق، وتمت السيطرة عليه بمعرفة الحماية المدنية بشبين الكوم، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وإخطار جهات التحقيق لمباشرة التحقيقات.

 

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