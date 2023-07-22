تنظيم قوافل طبية بقرى غرب أسوان

شهدت قرية بهريف تنظيم قافلة طبية بمبادرة من جمعية بهريف لتنمية المجتمع، وبمشاركة من مؤسسة مجدى يعقوب لجراحات وأمراض القلب ضمن فعاليات اليوم العالمى لأمراض ضغط الدم، حيث تم إجراء الكشوفات الطبية لأهالى القرية ، والمناطق المجاورة بالمجان بمتابعة من جابر فتحى رئيس قرية أبو الريش بحري، وبإشراف من محمود بهاء نائب رئيس مركز ومدينة أسوان قرية غرب أسوان، تحت رعاية اللواء أشرف عطية محافظ أسوان.

وفى ذات السياق، شهدت قرية غرب أسوان تنظيم قافلة طبية بقيادة الدكتور مايكل منير، وبمشاركة من الأطباء فى تخصصات "الباطنة، والرمد، والأطفال، والنساء، والأسنان"، وتم تنظيم القافلة بجمعية الحجاب لتنمية المجتمع بقرية غرب أسوان بحضور أعضاء مجلس إدارة الجمعية، وأيضاً رئيس القرية محمد محمود ربيع، وبمبادرة من حزب الشعب الجمهورى بالتعاون مع مؤسسة راعى مصر.