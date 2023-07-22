أحمد الشهاوي يستعد لإصدار أحدث أعماله الأدبية

يستعد الشاعر أحمد الشهاوي لإصدار أحدث أعماله الأدبية خلال الأيام القليلة المقبلة عن الدار المصرية اللبنانية؛ وهو ما كشف عنه عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

وقال الشهاوي: “هذا الصَّيف كتابي الجديد، يصدرُ عن الدَّار المصريَّة اللبنانية ويقع في 80 ألف كلمة”.

أحمد الشهاوي؛ شاعر مصري مواليد مدينة دمياط في 12 نوفمبر 1960، التحق بقسم الصحافة بكلية الآداب بسوهاج – جامعة أسيوط، وتخرج فيها في مايو 1983.

انضم إلى جريدة الأهرام في 1 من يناير 1985م ليعمل في قسم الأخبار، وفي 18 من فبراير 1995 صدرت مجلة "نصف الدنيا" الأسبوعية ليتولى مهام سكرتير تحرير المجلة، ثم نائباً لرئيس التحرير في مايو 2000.

صدر للشهاوي العديد من الإبداعات الأدبية، كان آخرها تجربته السردية الروائية الأولي، والتي صدرت عن الدار المصرية اللبنانية للنشر والتوزيع العام الماضي 2022، ولاقت قبولًا نقديًا واسعًا.



كما وصل بروايته "حجاب الساحر" إلى القائمة الطويلة لجائزة الشيخ زايد للكتاب في دروتها للعام 2022/ 2023، وفيها اقتحم مجهُولًا جديدًا في مُغامرة الكتابة، يُجَرِّبُ تَرْسَانَةَ العِشق التي أَثْرَاهَا طويلًا بِمدَّخراتٍ وافرة، ويخرُجُ إِلينا بنَصٍّ روائيٍّ – هذه المرة – فيه الكثيرُ من رُوح البحث، والكثيرُ من خزائنِ السَّفَر، والكثيرُ من المحكيات والتفاصيل والشَّذرات الشِّعرية، والكثيرُ من الجرأة.



وصدر لـ أحمد الشهاوي العديد من المجموعات الشعرية، والتي استهلها بديوانه "ركعتان للعشق" عام 1988، ومن بعدها توالت إبداعاته الشعرية حيث صدر له في العام 1991 كتاب "الأحاديث ــ السفر الأول" عن الهيئة المصرية العامة للكتاب، والتي صدر عنها كتاب "الأحاديث ــ السفر الثاني" في العام 1994.

ومن أعمال الشهاوي الأدبية أيضا مؤلفات: “كتاب الموت” 1997، "قل هي" عام 2000، "لسان النار" 2005، "باب واحد ومنازل" 2009، "سماء باسمي" 2013، "لا أراني" 2018، "ما أنا فيه" 2020 وكلها نشرتها الدار المصرية اللبنانية للنشر. بالإضافة إلي كتاب "أسواق الغمام"، والصادر عن كتاب أخبار اليوم 2010، وكتاب "أنا خطأ النحاة" عن دار خطوط وظلال في الأردن وصدر عام 2020.

كما صدر للشاعر الشهاوي، كتب: "نواب الله"، "عدماء الدين"، "أحوال العاشق"، "الوصايا في عشق النساء" في جزئين، "أنا من أهوي"، و"كن عاشقا".

وقد تُرجمت أعماله الأدبية إلى لغات عديدة، منها الإسبانية، والتركية، والفرنسية، والرومانية، كما أن مهرجان الشعر العالمي "روتردام" أصدر بعضًا من كتبه باللغتين الإنجليزية والهولندية في عام 2004، وخلال السنوات الماضية، أجريت دراسات عديدة وأطروحات ماجستير ودكتوراه حول أحمد الشهاوي وأساليبه والظاهرة الصوفية في أشعاره، ودراسات حول أساليب وتقنيات ترجمة أعماله الشعرية إلى لغات مختلفة.