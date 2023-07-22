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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الثقافة

25 يوليو.. "القومي للترجمة" يحتفل بالكتاب الأكثر مبيعًا في يونيو

غلاف الكتاب
غلاف الكتاب

يحتفل المركز القومي للترجمة بالكتاب الأكثر مبيعًا خلال شهر يونيو "مقدمة في التصوف المسيحي"، وذلك خلال اللقاء الذي يحتضنه منفذ البيع بساحة دار الأوبرا، في الحادية عشرة من صباح يوم الثلاثاء 25 يوليو الجاري.

وكتاب “مقدمة في التصوف المسيحي”، من تأليف توماس ميرتون، وترجمة كرم عباس. يقام حفل التوقيع بحضور مترجم الكتاب الدكتور كرم عباس ويقدم للكتاب الأديب والمرنم ماهر فايز .

وفي تعريف مختصر للمترجم والكتاب يقدمه الدكتور كرم عباس:"توماس ميرتون هو أحد أهم الكُتاب الروحيين في القرن العشرين وهو راهب، ولاهوتي، ومتصوف، وشاعر، وناشط اجتماعي، وسياسي. صُنفت كتاباته ضمن الأكثر مبيعًا في القرن الماضي، غير أن شهرته تعود في المقام الأول إلى انخراطه في دراسات مقارنة الأديان.

 فهو أحد الرواد المعاصرين في فتح مساحات للحوار الديني بين المسيحية الغربية من جانب، والتراث الديني الشرقي من جانب آخر. وقد رأى "ميرتون" أن المسيحية الغربية تخلت عن تراثها الصوفي لصالح النزوع الديكارتي نحو العقلانية، وأن اللاهوتيين أنفسهم باتوا في علاقة متوترة مع التصوف بوصفه خارج التقليد والنظام والعقلانية. لهذا يؤكد "ميرتون" أنه لابد من معالجة هذا الخلل التاريخي الذي أصاب الحضارة الغربية، عن طريق إعادة إحياء التراث الصوفي المسيحي بلغة معاصرة يمكن أن تساهم في فهم مشترك لطبيعة التجربة الدينية، وللحياة التأملية بشكل عام.

‎ويضيف الدكتور كرم عباس:"التراث الصوفي المسيحي الهائل .. لا ينفصل عن التراث الأخلاقي والعقائدي، فهم يشكلون معًا كل واحد. فبدون الصوفية ليس هناك لاهوت حقيقي، وبدون اللاهوت، ليست هناك صوفية حقيقية. لذلك فإن التأكيد على الصوفية هو في ذاته تأكيد على اللاهوت.

القومي للترجمة يحتفل بالكتاب الأكثر الأكثر مبيع ا لشهر يونيو مقدمة في التصوف المسيحي المترجم كرم عباس توماس ميرتون

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