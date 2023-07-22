نيفين الكيلانى: “الباليه” يحتاج إلى دراسة شاقة وجهد طويل

تحدثت الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، خلال لقائها ببرنامج حديث العرب من القاهرة، عن دراستها في معهد الباليه، مشيرة إلى أن دراسة الباليه دراسة شاقة تستغرق وقت وجهد طويل، وفي نفس الوقت هي منهج وطريقة حياة وليس فقط تعليم فن الباليه.

وأضافت “الكيلاني”: “سأعطي مثالا، لو طفلة في التاسعة من عمرها التحقت بمعهد الباليه، في أول يوم للدراسة، مدرسة الباليه تعلمنا ما يجب أن تحتويه شنطة المدرسة، ومن المهم أن تحوي الشنطة كيس خياطة صغير لتعلمنا كيف نخيط الشرائط التي نربط بها حذاء الباليه. وكيف نصلح أي من ملابسنا في حال تمزقها. بالإضافة إلي ضرورة تواجد كيس للإسعافات الأولية نظرا لكثرة الإصابات التي نتعرض لها. حيث كان علينا أن نحمل حقيبتين، أحدهما للكتب الدراسية، والأخرى لملابس وأدوات الباليه”

وتابعت: “هذه الطبيعة تكسبنا العديد من المهارات بجانب دراسة الباليه، تعلم دراسة الباليه أن تكون هناك شخصية تهتم بالتفاصيل والصبر، خاصة وأننا في معهد الباليه نتدرب يوميا لمدة أربع ساعات طوال التسع سنوات مدة الدراسة في المعهد، بنفس المنهج، بنفس الطريقة. مدرسة الباليه تبدأ من الصف الرابع الابتدائي حتى الثانوية العامة”.

واستكملت “الكيلاني”: “مدرسة الباليه كانت ومازالت تدرس بها نفس المناهج الدراسية الخاصة بالتربية والتعليم، إلى جانب دراسة الموسيقى ومواد الباليه الفنية المختلفة. ويبدأ اليوم الدراسي من الثامنة صباحا حتي الرابعة مساء، وأتذكر أنني وقت دراستي للباليه، كان الطلاب الأكبر سنا، ولم تكن دار الأوبرا قد أسست بعد، كانت فرقة الباليه وهي فرقة من فرق أكاديمية الفنون، كان يستعان بطلبة الباليه في العروض، فكان عليهم أن يبدأوا تدريباتهم مع فرقة الباليه بعد الساعة الرابعة حتي السابعة مساء يوميا، أي بعد انتهاء اليوم الدراسي، فكان اليوم الدراسي من الثامنة صباحا حتو الثامنة مساء وهو أمر شديد الصعوبة والمشقة”.

وعن أوضاع معهد الباليه في الوقت الراهن، قالت دكتورة نيفين الكيلاني في حوارها مع الإعلامية دكتورة درية شرف الدين: “حدثت طفرة وتطور مهمة جدا لمعهد الباليه خاصة في السنوات الأخيرة. وأعمل حاليا علي بعض الأفكار، علي مستوي أكاديمية الفنون كلها بشكل عام وليس الباليه فقط، خاصة وأنني خريجة الأكاديمية ولدي فكرة جيدة والسلبيات بها”.

وأردفت “الكيلاني”: “منذ إنشاء دار الأوبرا المصرية سنة 1988 وانتقال فرق أكاديمية الفنون إلى الأوبرا، تحولت المعاهد إلي هيئات تعليمية فقط، مما أفقدها جزء كبير من الهدف الذي أسست من أجله. فالطالب لا يمكن أن يدرس لمدة تسع سنوات وهو لم يقف علي المسرح، ولم يخض الخبرة التراكمية للوقوف علي خشبة المسرح”.

وعن أسباب غياب هذه الخبرة تابعت "الكيلاني": “لأنه لا توجد فرق في أكاديمية الفنون في الوقت الحالي، فالفرق موجودة في الأوبرا. وحسب عروض الأوبرا، إما أن يحتاجوا طلبة صغار في العروض أو لا يحتاجون، ولكن وقت كانت فرقة الباليه موجودة في المعهد كان إجباري علي الطالب بعد أن ينهي مرحلة الثانوية العامة، وينتقل إلي مرحلة البكالوريوس، كان مقرر عليه درجات عملي في فرقة الباليه. وعندما ينهي مدة الأربع سنين دراسة يكون قد أكتسب خبرة تراكمية في الوقوف علي المسرح”.