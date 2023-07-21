قناة الناس| كيف يحتفل المصريون بذكرى الهجرة النبوية؟.. أمين الفتوى يجيب

قال الدكتور عمرو الورداني، أمين الفتوى ومدير مركز الإرشاد الزوجي بدار الإفتاء المصرية، إنَّ الهجرة النبوية عند المصريين ليست بداية سنة جديدة مثلما فعل سيدنا عمر بن الخطاب بأن يكون التقويم الهجري بهذا الشهر فتبدأ السنة الهجرية.

وأضاف أمين الفتوى، اليوم الجمعة، خلال برنامج "إسلامنا بالمصري" المذاع عبر "قناة الناس"، أنَّ الرسول صلّ الله عليه وسلم، دخل المدينة بموكب يسمى موكب النور، ولذا فإن المدينة أطلق عليها المدينة المنورة، لافتًا إلى أن المدينة تنورت بقدوم الرسول إليها.

وأوضح أمين الفتوى، أن ما تقوم به الطرق الصوفية في هذه الأيام من استقبال الناس والخروج في المواكب هي طريقة لاحتفال المصريين بذكرى الهجرة النبوية المشرفة، مؤكدًا أن الهجرة عند المصريين حياة جديدة.

أطلقت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية قناة "الناس" في شكلها الجديد باستعراض مجموعة برامجها وخريطتها الجديدة التي تبث على شاشتها خلال 2023.

وتبث قناة الناس عبر تردد 12054 رأسي عدة برامج للمرأة والطفل وبرامج دينية وشبابية وثقافية وتغطي كل مجالات الحياة.