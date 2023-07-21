نويل روبنسون يشارك تامر حسنى رقصة استعراضية بحفل مهرجان العلمين

حرص البلوجر الألماني الشهير نويل روبنسون، على مشاركة النجم تامر حسني حفله الغنائي المقام حاليا بمدينة العلمين الجديدة ضمن فعاليات مهرجان “العالم علمين” بالساحل الشمالي.

وتواجد البلوجر نويل روبنسون على خشبة مسرح العلمين أرينا استعدادا لتقديم عرض استعراضي برفقة النجم تامر حسني على غرار المشهد الذي ظهرا فيه الثنائي في فيلم “تاج” على أنغام أغنية “هرمون السعادة” والمعروض حاليا بدور العرض السينمائي.

ويتواجد منذ أيام البلوجر الألماني الشهير نويل روبنسون برفقة عائلته بمدينة العلمين الجديدة من أجل تصوير عدد من الفيديوهات الترويجية للسياحة على شواطئ الساحل الشمالي وإبراز معالم مدينة العلمين الجديدة.

وللمرة الأولى تظهر تجهيزات يراها الجمهور بشكل مختلف وجديد، ومن المقرر أن يتم استخدام تقنية الذكاء الاصطناعي في الحفل من خلال المؤثرات الصوتية والبصرية التي تتفاعل مع حركة تامر حسني على المسرح، وتصدر لوحات فنية مختلفة تقدم للمرة الأولى عبر شاشات عملاقة يراها الجمهور للمرة الأولى في حفلات غنائية، كما تم تصميم عدد من العروض الاستعراضية والفنية بالحفل الجديد.

ومن المنتظر أن يقدم تامر حسني خلال الحفل مجموعة من أشهر أغانيه القديمة والجديدة منها: "مبطلناش إحساس، وفي جمال كده، وعيش بشوقك، ويا واحشني، صعبة، وحلو المكان" وغيرها، بالإضافة إلى أغنيات ألبومه الغنائي الجديد الذي يحمل اسم "هرمون السعادة"، الذي طرح منه أغنية تحمل نفس اسم الألبوم وأغنية أخرى تحمل اسم "تاج" وهو نفس اسم فيلمه الجديد والمعروض حاليًا بدور العرض السينمائية.