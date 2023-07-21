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الجمعة 21 يوليو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

برلماني: قرارات العفو الرئاسي تجسيد حقيقي لإحساس القيادة السياسية بآمال المصريين

النائب مجاهد نصار
النائب مجاهد نصار

أشاد النائب مجاهد نصار عضو مجلس النواب، بقرارات العفو الرئاسي الصادرة عن الرئيس السيسي وآخرها الإفراج عن 727 من السجناء والنزلاء والشباب بمناسبة ذكرى ثورة 23 يوليو، موجها الشكر للقيادة السياسية، على إيمانها التام بفتح أبواب الحوار السياسي أمام الجميع.

وأكد نصار أن هذه القرارات خلقت حالة من الارتياح السياسي في المجتمع، وتنال تقدير ملايين المصريين وتسعد الآلاف من أسرهم..

وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن الدولة تعمل جاهدة للاهتمام بملف حقوق الإنسان، وقرارات العفو الرئاسي، تتماشى مع الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.

وقال النائب مجاهد نصار: قرارات العفو الرئاسي خلال الفترة الأخيرة تجسيد حقيقي لإحساس القيادة السياسية بآمال وطموحات المصريين في هذا الملف، وتأكيد على الدور الكبير والجاد بالذي يلعبه الحوار الوطني.

الحوار الوطنى النائب مجاهد نصار ذكرى ثورة 23 يوليو حقوق الانسان ثورة 23 يوليو قرار العفو الرئاسى

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