ads
الجمعة 21 يوليو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

"سينرجي فيلمز" تطرح البوستر الرسمي لفيلم "وش في وش"

أمينة خليل ومحمد
أمينة خليل ومحمد ممدوح

طرحت شركة سينرجي فيلمز، البوستر الدعائي الرسمي للفيلم السينمائي “وش في وش” الذي يخوض بطولته كل من الفنان محمد ممدوح والفنانة أمينة خليل.

ومن المقرر طرح فيلم “وش في وش” بدور العرض السينمائي بمختلف صالات العرض يوم 16 أغسطس المقبل وفي اليوم التالي بجميع الدول العربية.

ويظهر محمد ممدوح خلال الأحداث بشخصية تدعى “شريف”، بينما تظهر أمينة خليل بشخصية تسمى “داليا” وتنشأ بينهما العديد من الخلافات.

ويجمع فيلم "وش في وش" كل من أمينة خليل ومحمد ممدوح للمرة الثامنة، بعد أن تعاونا من قبل في كل من مسلسل "عائلة زيزي"، ومسلسل "قابيل"، ومسلسل "العائدون"، مسلسل "لا تطفئ الشمس"، مسلسل "جراند أوتيل"، فيلم "122" وفيلم "الخلية".

فيلم "وش في وش" تدور أحداثه في إطار كوميدي اجتماعي ويسلط الضوء على المشاكل الزوجية والأسباب التي تؤدي للطلاق، وتحديدًا مشكلة تدخل الأقارب والعائلات في حياة المتزوجين، ومدى تأثيرها على العلاقة الزوجية بين الزوجين.

العمل بطولة محمد ممدوح، أمينة خليل، بيومي فؤاد، محمد شاهين، أنوشكا، أسماء جلال، ومحمد ممدوح، محمود الليثي، أحمد خالد صالح، سامي مغاوري، خالد كمال، سلوى محمد علي، دنيا سامي، من إخراج وليد الحلفاوي.

شركة سينرجى فيلمز سينرجي فيلمز وش في وش محمد ممدوح الفنانة أمينة خليل فيلم “وش في وش”

الأكثر قراءة

"حسناء الواحات" تقتل شابين والمرور يرفع آثار الحادث فى أكتوبر

"دفع حياته ثمن الحرية".. شاب حاول الهرب من الخطف فسقط جثة فى كرداسة

الباز: حكومة مدبولى عبء على الرئيس والشعب بشكل واضح

خبير اقتصادى: 600 مليار جنيه تكلفة التوسع الأفقى بالأراضى الزراعية

تقارير دولية: تحسن أداء العملات الناشئة خلال تعاملات الأسبوع

عاشور الناجى.. مبادئ الأهلى بين حسام وإمام فى استطلاع «الدستور»

ﻣﻘﺎﻻﺕ

صفاء النجار

طى الغضب «1-2»

د.كريمة الحفناوى

عالم جديد أكثر توازنًا

ماجد حبته

كيسنجر فى الصين مجددًا

وائل لطفي

العودة للحالة الطبيعية

د. محمد عفيفي

23 يوليو«1-3»

ماجد حبته

تصنيف صندوقنا السيادى

د هند جاد

هيموت ويتحشر.. بس مكسوف!

خالد حريب

معك يا وائل إحسان "مطرح مطروح"

صور

"كارثة حدائق القبة".. مصرع 12 شخصًا بينهم أطفال

حضور كبير بالمؤتمر الصحفى للإعلان عن تفاصيل مهرجان العلمين الجديدة

"نيو علمين".. أجواء مهرجان العلمين الجديدة

محطة تل أبيب

المزيد

عشرات المصابين خلال اعتداء قوات الاحتلال على خيمة تضامنية بالقدس

فيلم «جولدا» يكشف «كواليس تل أبيب» فى حرب أكتوبر: أشرف مروان «ضلل إسرائيل»

بعد الاحتجاجات.. نتنياهو يتحدث عن "توافق" حول التعديلات القضائية