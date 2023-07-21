"سينرجي فيلمز" تطرح البوستر الرسمي لفيلم "وش في وش"

طرحت شركة سينرجي فيلمز، البوستر الدعائي الرسمي للفيلم السينمائي “وش في وش” الذي يخوض بطولته كل من الفنان محمد ممدوح والفنانة أمينة خليل.

ومن المقرر طرح فيلم “وش في وش” بدور العرض السينمائي بمختلف صالات العرض يوم 16 أغسطس المقبل وفي اليوم التالي بجميع الدول العربية.

ويظهر محمد ممدوح خلال الأحداث بشخصية تدعى “شريف”، بينما تظهر أمينة خليل بشخصية تسمى “داليا” وتنشأ بينهما العديد من الخلافات.

ويجمع فيلم "وش في وش" كل من أمينة خليل ومحمد ممدوح للمرة الثامنة، بعد أن تعاونا من قبل في كل من مسلسل "عائلة زيزي"، ومسلسل "قابيل"، ومسلسل "العائدون"، مسلسل "لا تطفئ الشمس"، مسلسل "جراند أوتيل"، فيلم "122" وفيلم "الخلية".

فيلم "وش في وش" تدور أحداثه في إطار كوميدي اجتماعي ويسلط الضوء على المشاكل الزوجية والأسباب التي تؤدي للطلاق، وتحديدًا مشكلة تدخل الأقارب والعائلات في حياة المتزوجين، ومدى تأثيرها على العلاقة الزوجية بين الزوجين.

العمل بطولة محمد ممدوح، أمينة خليل، بيومي فؤاد، محمد شاهين، أنوشكا، أسماء جلال، ومحمد ممدوح، محمود الليثي، أحمد خالد صالح، سامي مغاوري، خالد كمال، سلوى محمد علي، دنيا سامي، من إخراج وليد الحلفاوي.