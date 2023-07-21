مهرجان العلمين.. الآلاف ينتظرون صعود تامر حسنى على خشبة المسرح (صور)

ينتظر الآلاف من الجمهور لحظة صعود النجم تامر حسني على خشبه مسرح العلمين أرينا لإحياء حفله الغنائي الأول، ضمن فعاليات مهرجان العلمين “العالم علمين” بمدينة العلمين الجديدة بالساحل الشمالي.

وما زال عدد كبير من الجمهور يتوافد على بوابات دخول حفل النجم تامر حسني والمقرر أن ينطلق بعد قليل، والذي يشهد تجهيزات ضخمة وحضورا جماهيريا كبيرا.

ومن المنتظر أن يقدم تامر حسني خلال الحفل مجموعة من أشهر أغانيه القديمة والجديدة منها: “مبطلناش إحساس، وفي جمال كده، وعيش بشوقك، ويا واحشني، صعبة، وحلو المكان وغيرها”، بالإضافة إلى أغنيات ألبومه الغنائي الجديد الذي يحمل اسم "هرمون السعادة"، الذي طرح منه أغنية تحمل نفس اسم الألبوم وأغنية أخرى تحمل اسم “تاج” وهو نفس اسم فيلمه الجديد والمعروض حاليًا بدور العرض السينمائي.

ويشهد الحفل للمرة الأولى تجهيزات يراها الجمهور بشكل مختلف وجديد، ومن المقرر أن يتم استخدام تقنية الذكاء الاصطناعي في الحفل من خلال المؤثرات الصوتية والبصرية التي تتفاعل مع حركة تامر حسني على المسرح، وتصدر لوحات فنية مختلفة تقدم للمرة الأولى عبر شاشات عملاقة يراها الجمهور للمرة الأولى في حفلات غنائية، كما تم تصميم عدد من العروض الاستعراضية والفنية بالحفل الجديد.

وطرحت شركة "تذكرتي" المختصة ببيع تذاكر حفل النجم تامر حسني للجمهور على أكثر من فئة وجاءت الأسعار كالتالي: