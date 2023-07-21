راقصة دون الـ20.. محطات في حياة الفنانة الشاملة "هياتم"

تحل غدًا السبت، ذكرى ميلاد الفنانة هياتم، حيث ولدت فى 22 يوليو 1949، ورحلت عن عالمنا يوم 27 يوليو 2018، وهى ممثلة وراقصة شرقية مصرية، ولدت فى محافطة الإسكندرية، وبدأت الرقص ولم تتجاوز عقدها الثانى من العمر، واسمها الحقيقي سهير حسن أحمد.

بداية هياتم الفنية

بدأت “هياتم” حياتها الفنية من خلال الرقص في الحفلات الفنية والأفراح فى محافظة الإسكندرية ثم انتقلت بعد ذلك إلى القاهرة.

وبدأت هياتم في العمل بكازينوهات القاهرة الليلية لتحقق شهرة واسعة حينها.

هياتم والسينما

بدأت “هياتم” مشوارها مع السينما فى سبعينيات القرن العشرين، حيث ظهرت فى عام 1971، فى فيلم ثم تشرق الشمس، ثم توالت عيلها الأعمال الفنية واحدً تلو الآخر، مما دفها لترك الرقص وتفرغت للتمثيل وظهرت وقدمت العديد من الاعمال الفنية والمسرحية والدرامية.

حياة هياتم الأسرية

تعددت زيجات “هياتم” وتزوجت ثلاث مرات منهم لاعب فريق الزمالك محمود الخواجة ولكنها لم تدم طويلًا وانفصالوا ولم تجنب أطفال.

وفاة هياتم

اصيبت هياتم بمرض سرطان القولون فى أيامها الأخيرة، وفقدت الكثير من وزنها بسبب مضاعفات المرض، ووصلت درجة حرارة جسدها إلى 40، لترحل عن عالمنا فى ظهر الجمعة الموافق 27 يوليو عام 2018.

أعمال هياتم

الأعمال السينمائية

- يجعلو عامر

- كنغر حبنا

- مجنون أميرة

- إحكي يا شهرزاد

- زيارة السيد الرئيس

- مذبحة الشرفاء

- المشاغب ستة

- قضية سميحة بدران

- سلم لي على سوسو

- فتوات السلخانة

- الهاربتان

- انتحار مدرس ثانوي

- الوحوش الصغيرة

- الصعايدة جو

- أيام الرعب

- رجل قتله الحب

- الصبر في الملاحات

- علي بيه مظهر و 40 حرامي

- عفوا أيها القانون

- العبقري خمسة

- الدرب الأحمر

- طابونة حمزة

- إنهم يقتلون الشرفاء

- المتسول

- القفل.

- الإحتياط واجب

- غريب في بيتي

- الأقوياء

- وقيدت ضد مجهول

- انتبهوا أيها السادة

- الرغبة

- البنات عايزة إيه

- وراء الشمس

- شقة وعروسة يا رب

- سكة العاشقين

- همسات الليل

- ليل ورغبة

- حكمتك يا رب

- المخادعون

- ليلة حب أخيره

- الخيانة العظمى

- ثم تشرق الشمس

الأعمال الدرامية

- عيون ورماد.

- أشباح المدينة.

- الباطنية.

- زهرة وأزواجها الخمسة.

- الشك.

- نظرية الجوافة.

- عرفة البحر

- ستات قادرة

- الدوامة

- ساحرة الجنوب

الأعمال المسرحية

- تلاعبني الاعبك

- ناس لها بخت

- هات وخد

- تيجي تصيده

- الارناؤطي

- الناس

- غراميات عفيفي

- واحد لقى شقة كاملة

- يا أنا.. يا أنت