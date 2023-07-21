عزيز الشافعى عن أغنية الهضبة الجديدة "والله أبدًا": الذكاء الطبيعى يغنيك عن الاصطناعى

تحدث الملحن والشاعر الغنائي عزيز الشافعي عن تجربته الجديدة مع الهضبة عمرو دياب بأحدث أعماله الغنائية التي تحمل اسم “والله أبدا” التي طرحت الساعات الماضية وقدم فيها “الهضبة” شعرا أندلسيا لأول مرة.

ونشر عزيز الشافعي مقطع فيديو عبر حسابه الرسمي بموقع الصور والفيديوهات العالمي “إنستجرام" وهو يغني أغنية والله أبدًا وعلق عليها قائلًا: "والله أبدًا غنوه تثبت أن الذكاء الطبيعي ممكن يغنيك عن الذكاء الاصطناعي وإنك تقدر بعد ألف سنة تقريبًا من وفاة الشاعر الأندلسي ابن زيدون ترجعه ويبقى ترند والناس تدور عليه وتسمع حكايته".

وأضاف: “تجربة جديدة حاولت بتقديمها كسر الشكل المتعارف عليه للأغنية المصرية في الكام عقد اللي فاتوا ومن حسن حظي وحظ الغنوة إن عمرو دياب يصدق فالتجربة دي ويقدمها التوزيع الموسيقى للغنوة للموزع الكبير عادل حقي ورؤية الهضبة معاه أكيد في إن المزيكا كمان تبقى فيها تجربة جديدة على الأذن العربية، وعلى أذني أنا شخصياً ومتفهم جدًا الصدمة أو المفاجأة اللي واضحة في ردود الأفعال سواء اللي حب الأغنية وطلعها السما ودول الأغلبية الحمد لله، أو اللي مفهمهاش (ودة طبيعي جدًا)، أو اللي محبهاش”.

وتابع: “إحنا بس بنرمي حجر في بحر أمواجه هادية وهو بحر الأغنية المصرية اللي طول تاريخها مليانة تجارب واختراعات وتجديد وخروج عن المألوف في محاولات قام بيها أساطير قبلنا بنتعلم منهم، وبنحاول نقول رأينا ونطرح أفكارنا ونتمنى نكون دايمًا أو غالبًا عند حسن ظنكم”.

أغنية والله أبدا تمثل نقلة نوعية جديدة في شكل الموسيقى والأغاني التي يقدمها عمرو دياب في صيف 2023، وهي من كلمات ولحن عزيز الشافعي، بالإضافة إلى أبيات من الشعر العربي للشاعر الأندلسي ابن زيدون، وتوزيع عادل حقي وميكساج وديجيتال ماستر أمير محروس.