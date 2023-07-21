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الجمعة 21 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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محافظ الفيوم: 121عيادة تقدم خدمات مبادرة "100 يوم صحة" (فيديو)

مبادرة «100 يوم صحة»
مبادرة «100 يوم صحة»

رصدت كاميرا برنامج "حقائق وأسرار" الذي يقدمه الإعلامي مصطفى بكري، فعاليات مبادرة “100 يوم صحة” بمحافظة الفيوم.

وقال الدكتور أحمد الإنصاري، محافظ الفيوم، إن الملف الصحي في مصر من التحديات الكبيرة الموجودة مع زيادة عدد السكان، وكانت المبادرة الرئاسية "100 مليون صحة" هي المحرك الرئيسي للكشف عن المصريين، والاطمئنان على صحتهم.

وأضاف “الإنصاري” أن الدولة تحاول توفير جميع الخدمات الصحية بالمبادرة الرئاسية للمواطنين مجانًا، إضافة إلى أن مبادرة "100 يوم صحة" تعتبر فرصة جيدة لوصول جميع أجهزة الدولة للمواطن في أبعد نقاط المحافظة.

103 عيادات ثابتة في الوحدات الصحية

فيمال قال الدكتور حاتم جمال الدين، مدير مديرية الصحة بالفيوم، إن مبادرة "100 يوم صحة" بدأت من يوم 25 يونيو الماضي ومستمرة على مدار 100 يوم، لافتًا إلى أن وزارة الصحة تكثف جهودها بالمحافظة عن طريق 103 عيادات ثابتة في الوحدات الصحية، و18 عيادة متنقلة.

وتابع مدير مديرية الصحة بالفيوم: جمعية صناع الخير تشارك في المبادرة بعيادة رمد، وكشف نظارات وصرفها.

مبادرة 100 يوم صحة محافظة الفيوم الفيوم فعاليات ترصد حقائق وأسرار برنامج حقائق واسرار

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