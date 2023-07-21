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الجمعة 21 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

الأخدود السعودى يستعير أحمد مصطفى من سموحة

سموحة
سموحة

نجح نادي الأخدود السعودي، في التعاقد رسميًا مع اللاعب أحمد مصطفى، لاعب سموحة، خلال الميركاتو الصيفي الجاري 2023.

ويأتي تعاقد الأخدود السعودي مع الظهير الأيسر، وذلك لمدة موسم على سبيل الإعارة. 

لاعب سموحة ينضم لصفوف الأخدود السعودي

ونشر الحساب الرسمي للفريق الصاعد حديثًا، لدوري روشن السعودي للمحترفين، صورة عبر حسابه على مواقع التواصل الاجتماعي "تويتر" مصاحبًا بتعليق: "الجناح المصري أحمد مصطفى ينضم لكتيبة الأخدود".

الأخدود السعودي يرحب بأحمد مصطفى

 

أحمد مصطفى 

وكان أحمد مصطفى قد انتقل لصفوف سموحة في أكتوبر 2022 قادمًا من الإسماعيلي.

وقبل انضمام أحمد مصطفى إلى الدوري السعودي، خاض اللاعب 101 مباراة في الدوري المصري، و6 مواجهات في كأس مصر، سجل خلالها 6 أهداف وصنع 7 تمريرات حاسمة.

يذكر أن فريق الأخدود كان قد نجح في الصعودي لدوري روشن السعودي للمحترفين، رفقة أهلي جدة والحزم والرياض.

ويمثل الأخدود مدينة نجران ويقوده البرتغالي جورج ميندونكا.

وسيخوض الفريق أول مباراة له في الدوري السعودي ضد الشباب يوم 14 أغسطس المقبل.

قدم أحمد مصطفى موسمًا مميزًا مع النادي سموحة والإسماعيلي الموسم المنقضي، حيث يلعب بمركز الجناح الأيسر وسبق له الانضمام للمنتخب الوطني تحت 23 عامًا وخاض تجربة احتراف في السعودية بنادي أبها.

كما سبق لأحمد مصطفى تمثيل أندية الداخلية وبتروجت، فضلًا عن تجربة احترافية في صفوف جينت البلجيكي عام 2018 لعب خلالها مباراة واحدة فقط.

ولا يعد مصطفى غريبًا عن السعودية، إذ وُلد بها ويمتلك مصطفى تجربتين في السعودية بقميصي أبها والعدالة، وارتدى قميص الفريقين في 9 مباريات بالدوري وكأس الملك.

الأخدود السعودي اللاعب أحمد مصطفى الميركاتو الصيفي 2023 دوري روشن السعودي للمحترفين سموحة

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