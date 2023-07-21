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الجمعة 21 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

شوبير: لا مفاوضات بين الأهلى وبن شرقى

أشرف بن شرقي
أشرف بن شرقي

نفى الإعلامي أحمد شوبير، المقرب من مجلس إدارة النادي الأهلي، ما تردد بشأن وجود مفاوضات بين النادي الأهلي والمغربي أشرف بن شرقي لاعب الزمالك والجزيرة الإماراتي السابق للانضمام إلى القلعة الحمراء.

ونشر شوبير عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "لا مفاوضات نهائيًا بين الأهلي وبن شرقي".

وكانت تقارير قد كشفت عن دخول الأهلي في منافسة مع عدد من الأندية السعودية والإماراتية من أجل الظفر بخدمات الدولي المغربي خلال الفترة المقبلة.

وكان الأهلي قد تعاقد مؤخرًا مع إمام عاشور لاعب وسط الزمالك وميتلاند الدنماركي السابق لتدعيم صفوف المارد الأحمر خلال الميركاتو الصيفي، وهي أولى صفقات المارد الأحمر في فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

احمد شوبير الاهلى أشرف بن شرقي الدورى المصرى

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شوبير: لا مفاوضات بين الأهلى وبن شرقى

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