فضل شاكر يطرح أغنيته الجديدة "بغيب بمزاجي" (فيديو)

نشر الفنان فضل شاكر، عبر صفحته الرسمية على موقع إنستجرام، فيديو كليب أغنيته الجديدة والتى تحمل اسم “بغيب بمزاجي”.

https://www.instagram.com/reel/Cu9kNVfNWta/?utm_source=ig_embed&ig_rid=a2e66696-6917-4090-a3ab-ac6302129909

وكتب فضل شاكر على الفيديو الذى نشره عبر موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام: صار فيكم تسمعوا اغنيتي لجديدة #بغيب_بمزاجي عبر قناتي الرسمية على يوتيوب وعلى جميع المنصات الرقمية 🎶 #فضل_شاكر.

وطرح فضل شاكر أغنيته الجديدة عبر قناته الرسمية بموقع اليوتيوب ومنصات الأغانى الرقمية.

