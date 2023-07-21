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الجمعة 21 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

فضل شاكر يطرح أغنيته الجديدة "بغيب بمزاجي" (فيديو)

فضل شاكر
فضل شاكر

نشر الفنان فضل شاكر، عبر صفحته الرسمية على موقع إنستجرام، فيديو كليب أغنيته الجديدة والتى تحمل اسم “بغيب بمزاجي”.

https://www.instagram.com/reel/Cu9kNVfNWta/?utm_source=ig_embed&ig_rid=a2e66696-6917-4090-a3ab-ac6302129909 

وكتب فضل شاكر على الفيديو الذى نشره عبر موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام: صار فيكم تسمعوا اغنيتي لجديدة #بغيب_بمزاجي عبر قناتي الرسمية على يوتيوب وعلى جميع المنصات الرقمية 🎶 #فضل_شاكر.

وطرح فضل شاكر أغنيته الجديدة عبر قناته الرسمية بموقع اليوتيوب ومنصات الأغانى الرقمية.
 

فضل شاكر بغيب بمزاجي الانستجرام موقع التواصل الاجتماع كلمات أغ المنصات الرقمية يوتيوب

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