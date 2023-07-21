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الجمعة 21 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

طرح الإعلان الرسمى لفيلم "ع الزيرو" بطولة محمد رمضان (فيديو)

فيلم ع الزيرو
فيلم ع الزيرو

طرحت الشركة المنتجة للفيلم السينمائي “ع الزيرو” بطولة النجم محمد رمضان، الإعلان الدعائي الرسمي للعمل والمقرر طرحه بدور العرض السينمائي خلال الفترة القليلة المقبلة.

وتضمن الإعلان الرسمي لفيلم “ع الزيرو” عددا من المشاهد الشيقة والمثيرة حول معاناة “دراجون” الذي يجسده محمد رمضان في البحث عن علاج نجله بعد إصابته بمرض خطير.

يذكر أن فيلم “ع الزيرو” تدور أحداثه حول حمزة “دراجون” ولديه طفل صغير يعاني من مرض خبيث ويحاول والدة حمزة تدبير الأموال اللازمة لعلاج نجله، يتعرض حمزة لعدة مواقف مثيرة يتعرف من خلالها على أشخاص يحاولون مساعدته، ما يغير من الأحداث المؤسفة التي يعيشها.

ويعد فيلم “ع الزيرو” ثانى أعمال الفنان محمد رمضان لهذا العام بعد عرض فيلمه الأخير"هارلي" بموسم عيد الفطر الماضي. 

الفيلم بطولة النجم محمد رمضان والنجمة نيللي كريم، چومانا مراد، خالد الصاوي، محمد لطفي، شريف دسوقي، إسلام إبراهيم، تأليف د. مدحت العدل وإخراج محمد العدل ومن إنتاج جمال العدل.

ع الزيرو محمد رمضان نيللي كريم دور العرض السينمائي فيلم “ع الزيرو”

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