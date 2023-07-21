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الجمعة 21 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الثقافة

مكتسبات المرأة المصرية من ثورة يوليو فى احتفالية لقصور الثقافة بالغربية

جانب من الاحتفال
جانب من الاحتفال

شهدت العديد من المواقع الثقافية بمحافظة الغربية تنظيم عدد من الفعاليات والأنشطة، وذلك في إطار احتفالات الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني بذكرى ثورة 23 يوليو، وبداية العام الهجري الجديد.

في هذا السياق، تحدث الأديب جابر سركيس، مدير عام الثقافة السابق بمحافظة الغربية مشيرًا إلى أن ثورة 23 يوليو أسهمت بشكل كبير في تمكين المرأة المصرية بعد سنوات طويلة من التهميش، وتابع خلال كلمته بالاحتفالية الثقافية والفنية التي أقيمت بمسرح 23 يوليو بمدينة المحلة الكبرى، مساء أمس الخميس، تحت عنوان "مكتسبات المرأة المصرية من ثورة يوليو"، بأن الثورة سعت لترسيخ مفهوم مشاركة المرأة في المجالات كافة السياسية، والاقتصادية، والاجتماعية، كما نالت المرأة حقها في الانتخاب والترشح ودخول البرلمان المصري وتقلد المناصب الوزارية، حتى وصلت للعمل كقاضية، وذلك وفقًا لتقارير صادرة عن الهيئة العامة للاستعلامات التابعة لرئاسة الجمهورية. 

 

يذكر أن العديد من مواقع قصور الثقافة بالغربية قد احتفلت بذكرى ثورة 23 يوليو، وذلك من خلال مناقشة عدد من الموضوعات، من بينها: أسباب ونتائج الثورة، وأهم الكواليس السياسية والاجتماعية قبل اندلاعها، وأهم رموزها، ومبادئها التي قامت من أجلها، وذلك في داخل مواقع: بيت ثقافة كفرالزيات، وبيت ثقافة السنطة، وقصر ثقافة المحلة، ومكتبة إبيار، وقصر ثقافة غزل المحلة، ومكتبة محلة أبوعلي الثقافية.

ذكرى ثورة 23 يوليو العام الهجري الجديد الأديب جابر سركيس تمكين المرأة المصرية مكتسبات المرأة المصرية من ثورة يوليو قصور الثقافة بالغربية

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