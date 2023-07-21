بدء توافد الجمهور لحضور حفل تامر حسنى بمهرجان العلمين الجديدة (فيديو)

بدأ عدد كبير من الجمهور التوافد على بوابات حفل النجم تامر حسني المقرر إقامته مساء اليوم الجمعة على خشبة مسرح العليمن أرينا ضمن فعاليات مهرجان العلمين “العالم علمين” بمدينة العلمين الجديدة بالساحل الشمالي.

وفتحت البوابات لدخول الجمهور في الرابعة من مساء اليوم الجمعة، وتمت مراجعة البوابات الأربع المخصصة لدخول الجمهور، منعًا للتكدس أو الزحام والتي وصل عددها إلى 4 بوابات لدخول الجمهور بكل سلاسة لمنع وجود تكدس أو زحام من قبل الجمهور ومن المتوقع أن يكون الحفل من أضخم حفلات المنطقة العربية وبداية لسلسلة من الحفلات الضخمة التي تقام في المكان نفسه.

وقبل قليل أصبحت كافة الشاشات وأجهزة العرض وإمكانات الصوت والضوء والألعاب النارية جاهزة، كما انتهت كافة بروفات العروض الحركية والراقصة لحفل تامر حسني وتمت تجربة حركات الذكاء الاصطناعي على المسرح ولاقت نجاحًا كبيرًا من قبل الفريق المنظم الذي حضر التجربة.