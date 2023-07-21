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الجمعة 21 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

أحمد عصام ينتهى من تجهيزات حفل تامر حسنى بمهرجان العلمين الجديدة

أحمد عصام وتامر حسني
أحمد عصام وتامر حسني

انتهى الفنان أحمد عصام، من التجهيزات النهائية لحفل النجم تامر حسني الذي يفتتح اليوم حفلات مهرجان العلمين الجديدة، حيث يقدم عصام خلال الحفل عرض فاير ووركس مختلف أعده خصيصًا للحفل والمهرجان، خاصة وسط اهتمام العالم أجمع بمتابعة مهرجان العلمين الجديدة، والذي يلقي الضوء على بقعة جديدة من أرض مصر، سوف تكون وجهة سياحية على مستوى عالمي.

وأكد عصام في تصريحات صحفية اليوم، أنه قام بعدة بروفات بالأمس مع النجم تامر حسني على المسرح الذي سوف يقام عليه الحفل، ويتمنى ظهوره في أفضل شكل ممكن، ورفع اسم مصر عاليًا.

يضم المهرجان الذى يستقبل مليون زائر من جميع أنحاء الوطن العربى العديد من الفعاليات الفنية والرياضية، إلى جانب معارض وعروض ترفيهية فى أول وأكبر وجهة إقليمية سياحية وترفيهية متكاملة بمدينة العلمين الجديدة، حيث تشارك فرق واتحادات دولية لرياضات مختلفة بأحداث المهرجان الرياضية، بالإضافة إلى حفلات غنائية تاريخية لأبرز الفنانين من الوطن العربى وعلى المستوى الدولى.

ويعد أحمد عصام نجم الفايرووركس الأول فى مصر، حيث قدم عروض الألعاب النارية فى حفلات كبار النجوم، مثل عمرو دياب، وتامر حسنى، ومحمد حماقى، وغيرهم من نجوم الغناء، إضافة إلى مشاركته مؤخرًا فى حفلات موسم الرياض، والتى أحياها العديد من نجوم الوطن العربى، كما أبهر العالم ومشجعى كرة القدم بعروض حفل نهائى كأس الأمم الإفريقية تحت 23 سنة بمصر.

الفنان أحمد عصام أحمد عصام النجم تامر حسني تامر حسني مهرجان العلمين الجديدة مهرجان العلمين

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