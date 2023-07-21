موقع "داون ديتكتر": عطل فنى يضرب تويتر فى أمريكا وبريطانيا واليابان

اشتكى العديد من المستخدمين لتطبيق التغريدات القصيرة "تويتر"، اليوم الجمعة، من وجود خلل فني في بعض خدمات التطبيق.

ووفق البيانات الواردة من موقع "داون ديتكتر" المتخصص في رصد الأعطال المعلوماتية، فقد أبلغ مستخدمو التطبيق في بعض البلدان عن مشاكل بوجود أعطال في عمل الموقع والتطبيق.

وورد أكبر عدد من بلاغات الأعطال من الولايات المتحدة والمملكة المتحدة واليابان، لكن البلدان الأخرى تشهد زيادة أيضا في شكاوى المستخدمين، حسبما أوردت وكالة “نوفوستي” الروسية.

يشار إلى أنه في مطلع يوليو الجاري، قد قد أبلغ مستخدمو منصة التواصل الاجتماعي "تويتر" عن وجود مشكلات فنية في بعض الخدمات، مؤكدين أنهم لا يستطيعون الوصول إلى التغريدات.

وقال موقع "داون ديتكتر" حينها، إن الآلاف من الأشخاص اشتكوا من وجود عطل فني في "تويتر"، يتمثل في عدم قدرتهم على تصفح تغريداتهم وظهور رسالة مفادها: "هناك خطأ ما.. حاول إعادة التحميل".

قيود جديدة على المنصة

وجاء ذلك، بعد إجراء موقع "تويتر" عددا من التحديثات المهمة على موقعه وتطبيقه بموجب ملكيته الجديدة.

وأصدرت المنصة تحديثا يهدف إلى منع أي شخص غير مسجل أو مسجل الدخول إلى نظامه الأساسي من مشاهدة التغريدات.

إلى ذلك، نشر الرئيس التنفيذي لشركة "تويتر" إيلون ماسك، توضيحا بخصوص القيود الجديدة على استخدام المنصة للتعامل مع مشكلتي المستويات الهائلة من حذف البيانات والتلاعب بالأنظمة.

وتضمنت القيود المؤقتة ما يلي: الحسابات الموثقة تقتصر على قراءة 6000 منشور في اليوم، حسابات لم يتم التحقق منها تقتصر على قراءة 600 منشور في اليوم، حسابات جديدة لم يتم التحقق منها حتى 300 منشور في اليوم.

تجدر الإشارة إلى أن شركة ميتا مالكة فيسبوك، أطلقت قبل أيام تطبيقها الجديد المنافس لتويتر، في خطوة تعد الأحدث في المنافسة بين رئيس ميتا مارك زوكربيرج ومالك تويتر إيلون ماسك.

ويوصف "ثريدز" بأنه "تطبيق محادثة قائم على النص، حيث تلتقي المجتمعات لمناقشة كل شيء من الموضوعات التي "تهتم بها اليوم إلى الموضوعات التي ستتجه إليها غدا".

ويقول النص الترويجي للتطبيق: "أيا كان ما يثير اهتمامك، يمكنك المتابعة والتواصل مباشرة مع منشئي المحتوى المفضلين لديك وغيرهم ممن يحبون نفس الأشياء - أو تكوين متابعين مخلصين لك لمشاركتك أفكارك وآراءك وإبداعاتك مع العالم".