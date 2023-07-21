الأمم المتحدة: الهجمات الروسية على أوكرانيا تُهدد الأمن الغذائى العالمى

قالت روزماري ديكارلو، مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون السياسية، إن هجمات روسيا على أوكرانيا تؤثر على الأمن الغذائي العالمي.

وأضافت “ديكارلو” خلال كلمتها في جلسة بشأن انسحاب روسيا من اتفاق الحبوب في مجلس الأمن، اليوم الجمعة، أن زرع ألغام في البحر الأسود يشكل خطرًا على الملاحة البحرية.

وتابعت: “تعرضت 3 آلاف و467 مؤسسة تعليمية للقصف وتدمرت 335 مؤسسة وفقًا لليونسكو، وقتل 12 صحفيًا منذ بداية الحرب، ولا يزال الأطفال في أوكرانيا يتضررون أكثر من غيرهم نتيجة للانتهاكات الجسيمة في هذا النزاع، حيث يقتل الأطفال ويتشوهون بسبب استخدام أسلحة متفجرة واسعة النطاق، والملايين من الأوكرانيين أجبروا على مغادرة ديارهم”.

وأوضحت مستشارة الأمين العام للشؤون السياسية، أن تدمير البنية التحتية يؤدي إلى مشاقِ جامة، مما يعطل الوصول إلى الخدمات الأساسية، منوهة بأن تدمير سد كاخوفكا خلف آثارًا إنسانية وبيئية طويلة الأمد.